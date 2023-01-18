Король игорного бизнеса Макао получил 18 лет за незаконные ставки на сумму свыше $100 млрд

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Элвин Чао до своего ареста в 2021 году был большой знаменитостью в Макао

Король игорного бизнеса Макао Элвин Чао приговорен к 18 годам заключения по более чем сотне обвинений, которые включают организованную преступность и незаконные азартные игры. В первую очередь ему вменили в вину организацию незаконных ставок на астрономическую сумму в 105 млрд долларов.

Сам Чао, весьма колоритная и известная в игорных кругах фигура, все обвинения в свой адрес категорически отрицал.

Макао, бывшая португальская колония, - единственный город в Китае, где разрешен игорный бизнес.

Чао, всегда безукоризненно одетый, ухоженный, загорелый, с зачесанными назад волосами, подолгу не сходил с первых страниц многочисленных таблоидов на китайском языке, которые с удовольствием смаковали его любовные похождения. Однако настоящей страстью Чао всегда были деньги. Он был создателем и руководителем корпорации Suncity Group, которая занималась организацией так называемых джанкет-туров, поездок в казино для очень состоятельных игроков.

Причем компания не только со всеми удобствами переправляла толстосумов с материкового Китая в казино Макао, но и предоставляла им крупные денежные займы, распоряжалась VIP-залами в казино а также помогала игорным домам взыскивать с клиентов долги.

Чао, который даже получил в связи с этим прозвище "Король джанкета", в 2021 году, после ареста, ушел с поста руководителя корпорации.

Прокуроры поставили ему в вину создание и руководство преступным синдикатом, который поощрял игроков делать недекларированные и потому незаконные ставки (нередко из-за рубежа), в результате чего власти Китая потеряли в виде неуплаченных налогов более миллиарда долларов США.

По итогам рассмотрения дела суд признал Чао, а также два десятка его сообщников, виновными почти по всем статьям обвинения - кроме отмывания денег.

В последнее время индустрия игорного бизнеса в Китае переживает нелегкие времена в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, а также с закручиванием гаек властями, которые хотят избежать перетекания денег с материкового Китая в игорную зону.

Не далее как в сентябре суд города Вэньчжоу на юго-востоке КНР в рамках дела Чао приговорил более 30 человек к различным тюремным срокам за организацию игорного бизнеса в обход китайского законодательства.