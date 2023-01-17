Путин решил денонсировать международные договоры Совета Европы. К чему это приведет?

29 минут назад

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Автор фото, Mikhail Klimentyev/TASS

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме денонсировать задним числом международные договоры Совета Европы, в которых Россия с 16 марта 2022 года фактически не участвует. Россия была исключена из Совета Европы, развязав войну с Украиной. Теперь из законов "О чрезвычайном положении" и "О военном положении" может исчезнуть требование об их соответствии международным обязательствам России в сфере прав человека.

Законопроект объемом 338 страниц содержит 21 международное соглашение, участвовать в которых могут только государства-члены Совета Европы. Это в основном уставные документы, а также две европейские конвенции - по правам человека (с протоколами к ней) и о пресечении терроризма, плюс две европейские хартии - местного самоуправления и социальная.

Путин предлагает денонсировать весь пакет задним числом с 16 марта 2022 года.

Все эти документы российские власти игнорируют и сейчас, однако серьезным последствием денонсации, судя по законопроекту, должны стать поправки в два важных для условий войны закона - "О чрезвычайном положении" и "О военном положении".

Сейчас по этим законам Россия обязана в случае введения чрезвычайного или военного положения уведомить об этом Совет Европы, а также об отступлениях от своих обязательств по международным договорам, связанном с ограничением прав человека и сроках такого ограничения.

В законе о чрезвычайном положении говорится, что Россия должна сообщить о "временном ограничении" прав и свобод граждан, предусмотренных Конвенцией по правам человека, объеме и причинах отступления от нее.

Военное положение по закону должно вводиться на основании международных договоров в этой сфере и в соответствии с ними. Меры чрезвычайного положения "должны соответствовать международным обязательствам РФ, вытекающим из международных договоров РФ в области прав человека". Они не должны повлечь за собой какую-либо дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также по другим обстоятельствам.

Связано ли предложение Путина о денонсации договоров Совета Европы с планами введения военного или чрезвычайного положения и какие еще поправки будут внесены в соответствующие законы в условиях войны, неизвестно.

На что влияет дата денонсации

Прекратить обязательства по перечисленным договорам Совета Европы Путин предлагает задним числом, хотя Совет Европы настаивал, что выйти из Европейской конвенции по правам человека Россия должна была на полгода позже - 16 сентября.

25 февраля Совет Европы приостановил членство России в этой организации - в ответ Россия 15 марта уведомила партнеров о намерении выйти из Совета Европы и Конвенции по правам человека - главном европейском договоре, на основании которого Россия участвовала в работе ЕСПЧ. 16 марта Совет Европы исключил Россию из числа своих членов.

Участие России в Конвенции по защите по правам человека в соответствии с мартовской резолюцией комитета министров Совета Европы должно было прекратиться лишь 16 сентября. При этом российские власти, согласно конвенции, обязаны исполнить все решения ЕСПЧ по жалобам о нарушениях прав человека, имевших место до 16 сентября.

Российские власти сочли резолюцию Совета Европы нарушением его устава. Они заявили о выходе из Совета Европы еще в марте, а в мае в одностороннем порядке отказались исполнять решения ЕСПЧ, не вступившие в силу до 15 марта.

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Решения этого суда обычно вступают в силу не раньше трех месяцев с момента принятия, так что не исполненными остаются те из них, что были приняты после 15 декабря, в том числе еще до войны и разрыва отношений с Советом Европы. По его данным, Россия не исполнила уже более 2220 решений суда и не выплатила более 2 млрд евро присужденных им компенсаций заявителям.

"Решение Совета Европы удовлетворяло политическим устремлениям властей РФ, хотя они и считают его незаконным", - сказал Би-би-си эксперт по европейскому праву, попросивший об анонимности. Теперь это решение требует формального юридического закрепления в виде денонсации федеральным законом, объяснил он.

Правительство в декабре предложило Путину денонсировать еще 41 международный договор, для участия в которых членство в Совете Европы не обязательно. Пока Путин внес законопроект о денонсации только одного из них - Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

Остальные, возможно, денонсируют позже другим пакетом - а может и нет, прогнозирует тот же эксперт, отмечая, что по его мнению, "с обеих сторон политики намного больше, чем права".