Силовик новой формации. Что означает для Украины гибель главы МВД Дениса Монастырского

Святослав Хоменко

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Nikolay Anatskyi/mvs.gov.ua

Дениса Монастырского, который летом 2021 года сменил в кресле главы МВД тяжеловеса украинской политики Арсена Авакова, можно было назвать типичным и очень характерным кадровым назначением президента Владимира Зеленского.

Монастырский был молод (на момент назначения ему был 41 год), компетентен в области права (кандидат юридических наук), но никогда не был частью недореформированной правоохранительной системы Украины и не имел политического опыта.

Думается, за такими, как Монастырский, было будущее в стране, которую планировал построить президент Зеленский.

Можно спорить о том, насколько системообразующей была фигура Монастырского в украинской системе власти, особенно после начала большой войны. Бесспорно то, что, в противоположность своему предшественнику Авакову, стиль руководства которого предполагал концентрацию властных полномочий в своих руках, Монастырский с первого дня в этом кресле давал пограничникам, службе чрезвычайных ситуаций, Нацгвардии, находящимся под крылом его ведомства, максимальную автономию.

Да и своим примером демонстрировал смену подходов новой власти к МВД: министр лично проводил в школе урок по безопасности дорожного движения или выступал за свободный оборот оружия в стране - вещь, немыслимая для правоохранителей старшего поколения.

Автор фото, Укрінформ Подпись к фото, Денис Монастырский своим примером демонстрировал смену подходов новой власти к МВД

А еще, вспоминал Монастырский в интервью Washington Post, именно он первым сообщил Зеленскому ночью 24 февраля о том, что российские войска массово вторгаются на территорию Украины.

Сегодня утром Монастырский вместе со своей командой вылетал из Киева в командировку - о ней известно только то, что направлялся министр в одну из "горячих точек" на карте Украины.

Первый заместитель Дениса Монастырского и его ровесник Евгений Енин, тоже находившийся в разбившемся вертолете, был, в отличие от своего шефа, чрезвычайно опытным госслужащим.

Выпускник академии СБУ, он более десяти лет отдал карьере дипломата, а затем три года проработал заместителем генпрокурора, ответственным за международное сотрудничество. Именно на нем во многом держались международные судебные процессы, которые вел Киев против Москвы - от ущерба, причиненного Украине российской агрессией, до, например, возвращения "скифского золота".

В команде Дениса Монастырского Енин точно так же отвечал за сотрудничество с силовыми ведомствами других стран.

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Гибель Дениса Монастырского - серьезная потеря для команды президента Владимира Зеленского

Катастрофа, унесшая жизни руководителей МВД, стала шоком для Украины еще и из-за своих обстоятельств: вертолет упал на детсад посреди Броваров, города-спутника Киева, обрушив одну из секций здания.

В эти минуты продолжается разбор завалов садика, и, разумеется, вопросы о том, кто может сменить Монастырского на его посту, сейчас, мягко говоря, не ко времени.

Точно так же в Киеве воздерживаются от озвучивания версий причин катастрофы: пока что правоохранители призвали всех очевидцев полета вертолета над Броварами обратиться в полицию.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Крушение вертолета в Броварах. Видео

Однако даже в первых комментариях представители украинской власти подчеркивают: все подразделения МВД работают в штатном режиме, трагедия не повлияет на координированность и согласованность работы ведомства.

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