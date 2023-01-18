"Правда и справедливость победили". Суд Филиппин оправдал нобелевскую лауреатку Марию Рессу
- Каришма Васвани
- Корреспондент Би-би-си в Азии
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Мария Ресса выглядит и звучит так, будто она на вершине мира, и это понятно - для нее это огромная победа.
Суд на Филиппинах оправдал журналистку и ее новостное агентство Rappler по обвинению в уклонении от уплаты налогов, что было воспринято как победа в борьбе за свободу прессы.
В интервью Би-би-си она рассказывает о том, как закон использовался против нее в качестве инструмента репрессий, и что это противостояние длилось больше четырех лет.
"Мы надеялись, что этот день наступит раньше, - говорит мне Мария с того конца зума из Манилы, сияя улыбкой. - И вы знаете, все свелось к трем вещам: фактам, правде и справедливости. Они сегодня и победили".
Издание Rappler было одним из немногих филиппинских СМИ, которые открыто критиковали бывшего президента Родриго Дутерте. (За день до ухода Дутерте с поста президента филиппинская комиссия по ценным бумагам и биржам аннулировала лицензию издания - Русская служба Би-би-си).
В 2018 году правительство Дутерте обвинило Рессу и ее издание в уклонении от уплаты налогов, поскольку редакция привлекала капитал от иностранных инвесторов. Ресса и Rappler отвергли обвинения.
Национальный союз журналистов Филиппин заявил, что дело об уклонении от уплаты налогов против Rappler - пример того, как закон все чаще используется для репрессий и запугивания журналистов и граждан.
Это был нелегкий путь, и это не последняя битва. Мария Ресса прекрасно осознает преграды, с которыми ей еще придется столкнуться, и черпает вдохновение у тех, кто прошел их до нее.
"Знаете, Мартин Лютер Кинг говорил: "На это нужно время". Я читала решение [суда] - подавать на нас в суд причин не было. Мы не уклоняемся от уплаты налогов, и никогда не уклонялись. Так что это невероятно важный день, поскольку он задает направление, по которому будут двигаться Филиппины", - говорит Мария Ресса.
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
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Конец истории Подкаст
Юридические проблемы у нее начались, когда у власти находилось правительство Дутерте, и продолжились при новом президенте Фердинанде Маркосе-младшем.
Считает ли Мария Ресса, что при его правлении что-то изменится?
"Сегодня наш президент находится в Давосе и разговаривает с лидерами бизнеса, - размышляет Мария. - И это отличный сигнал, чтобы понять, куда идут Филиппины. Борьба еще не закончена, нам многое предстоит сделать. Могу ли я попасть в тюрьму? Надеюсь, что нет. Постучу по дереву - знаете, я была готова к любому решению".
Против Марии Рессы возбуждено еще несколько дел, по которым ей грозят значительные тюремные сроки. Но ясно, что она готова к борьбе.
Последние четыре года сказались на ее семье, особенно родителях. Но, по словам Марии, при такой работе это в порядке вещей: "Это как быть в зоне конфликта, в зоне боевых действий. Просто долго, верно?"
Энтузиазм и оптимизм Марии Рессы заразительны, хотя за сияющей улыбкой и вполне заслуженным облегчением скрывается ощутимое чувство несправедливости.
И распространяется оно не только на государственную систему, которая могла посадить Марию за решетку, но и на некоторые соцсети, частично ответственные, по ее мнению, за распространение фейковых новостей на Филиппинах - причину многих проблем в стране.
"Мир, каким мы его знали, полностью разрушен, - говорит она мне. - Вы есть в TikTok? Потому что Facebook я считаю молотком для мозга, а TikTok - это хирургический зонд".
"Представьте, что вы старшеклассник, и пытаетесь подогнать свою жизнь под ленту соцсети… которая может превратиться в толпу. Какие у вас ценности? Я беспокоюсь о будущем поколении", - сетует Мария.
Так что бы она сказала генеральному директору Facebook Марку Цукербергу, если бы оказалась с ним лицом к лицу?
Мария Ресса не мешкает ни секунды.
"Обозначь свои границы, Марк! - восклицает она. - В Америке… приоритет у акционеров. Но есть грань между аморальным, безнравственным и злым. И надо понимать, когда переходишь эту грань, когда то, что ты создал, вдохновляет автократию, а фашизм вдохновляет насилие, делает возможным геноцид".
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