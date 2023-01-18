"Правда и справедливость победили". Суд Филиппин оправдал нобелевскую лауреатку Марию Рессу

Каришма Васвани

Корреспондент Би-би-си в Азии

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мария Ресса получила нобелевскую премию мира в 2021 году - вместе с ней премию присудили главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову

Мария Ресса выглядит и звучит так, будто она на вершине мира, и это понятно - для нее это огромная победа.

Суд на Филиппинах оправдал журналистку и ее новостное агентство Rappler по обвинению в уклонении от уплаты налогов, что было воспринято как победа в борьбе за свободу прессы.

В интервью Би-би-си она рассказывает о том, как закон использовался против нее в качестве инструмента репрессий, и что это противостояние длилось больше четырех лет.

"Мы надеялись, что этот день наступит раньше, - говорит мне Мария с того конца зума из Манилы, сияя улыбкой. - И вы знаете, все свелось к трем вещам: фактам, правде и справедливости. Они сегодня и победили".

Издание Rappler было одним из немногих филиппинских СМИ, которые открыто критиковали бывшего президента Родриго Дутерте. (За день до ухода Дутерте с поста президента филиппинская комиссия по ценным бумагам и биржам аннулировала лицензию издания - Русская служба Би-би-си).

В 2018 году правительство Дутерте обвинило Рессу и ее издание в уклонении от уплаты налогов, поскольку редакция привлекала капитал от иностранных инвесторов. Ресса и Rappler отвергли обвинения.

Национальный союз журналистов Филиппин заявил, что дело об уклонении от уплаты налогов против Rappler - пример того, как закон все чаще используется для репрессий и запугивания журналистов и граждан.

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Это был нелегкий путь, и это не последняя битва. Мария Ресса прекрасно осознает преграды, с которыми ей еще придется столкнуться, и черпает вдохновение у тех, кто прошел их до нее.

"Знаете, Мартин Лютер Кинг говорил: "На это нужно время". Я читала решение [суда] - подавать на нас в суд причин не было. Мы не уклоняемся от уплаты налогов, и никогда не уклонялись. Так что это невероятно важный день, поскольку он задает направление, по которому будут двигаться Филиппины", - говорит Мария Ресса.

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Юридические проблемы у нее начались, когда у власти находилось правительство Дутерте, и продолжились при новом президенте Фердинанде Маркосе-младшем.

Считает ли Мария Ресса, что при его правлении что-то изменится?

"Сегодня наш президент находится в Давосе и разговаривает с лидерами бизнеса, - размышляет Мария. - И это отличный сигнал, чтобы понять, куда идут Филиппины. Борьба еще не закончена, нам многое предстоит сделать. Могу ли я попасть в тюрьму? Надеюсь, что нет. Постучу по дереву - знаете, я была готова к любому решению".

Против Марии Рессы возбуждено еще несколько дел, по которым ей грозят значительные тюремные сроки. Но ясно, что она готова к борьбе.

Последние четыре года сказались на ее семье, особенно родителях. Но, по словам Марии, при такой работе это в порядке вещей: "Это как быть в зоне конфликта, в зоне боевых действий. Просто долго, верно?"

Энтузиазм и оптимизм Марии Рессы заразительны, хотя за сияющей улыбкой и вполне заслуженным облегчением скрывается ощутимое чувство несправедливости.

И распространяется оно не только на государственную систему, которая могла посадить Марию за решетку, но и на некоторые соцсети, частично ответственные, по ее мнению, за распространение фейковых новостей на Филиппинах - причину многих проблем в стране.

"Мир, каким мы его знали, полностью разрушен, - говорит она мне. - Вы есть в TikTok? Потому что Facebook я считаю молотком для мозга, а TikTok - это хирургический зонд".

"Представьте, что вы старшеклассник, и пытаетесь подогнать свою жизнь под ленту соцсети… которая может превратиться в толпу. Какие у вас ценности? Я беспокоюсь о будущем поколении", - сетует Мария.

Так что бы она сказала генеральному директору Facebook Марку Цукербергу, если бы оказалась с ним лицом к лицу?

Мария Ресса не мешкает ни секунды.

"Обозначь свои границы, Марк! - восклицает она. - В Америке… приоритет у акционеров. Но есть грань между аморальным, безнравственным и злым. И надо понимать, когда переходишь эту грань, когда то, что ты создал, вдохновляет автократию, а фашизм вдохновляет насилие, делает возможным геноцид".