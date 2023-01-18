"Я думала, что вернулся первый день войны". Что происходит на месте падения вертолета в Броварах

Виктория Жуган

Украинская служба Би-би-си

час назад

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Корреспондент Би-би-си побывала на месте крушения вертолета под Киевом, в результате которого погиб министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и еще 13 человек, в том числе один ребенок.

Утром по этому двору в Броварах родители вели детей в сад, а всего через мгновение пытались спасти их из огня. Много часов спустя после авиакатастрофы в воздухе держится запах горелого металла или пластика, а над кварталом висит тишина.

Слышно только, как спасатели убирают черные обгорелые фрагменты вертолета с крыши подъезда и красную обшивку с игровой площадки; соседи молча приносят цветы и игрушки и кладут их около лент, которыми полицейские и военные огородили несколько дворов около места трагедии.

У входа в детский сад лежит обугленный шлем, на заборе висит ярко-желтая пеленка, за забором осталась крошечная детская босоножка - возможно, это сменная обувь, которая ждала малыша в садике. Хочется верить, что его родители сегодня опоздали.

Некоторые семьи приходят и смотрят на происходящее, но здесь нет ничего зрелищного. Объясняют, что на месте пострадавших могли быть они сами.

"Я там утром хожу на работу, но расписание поменяли - я сегодня во вторую смену", - рассказывает бариста в кофейне за углом.

"Это лотерея", - вздыхает пенсионерка.

38-летняя Татьяна живет рядом с подъездом, в который попали фрагменты вертолета. Раньше она водила пятилетнего сына в этот садик, но перестала делать это после российского вторжения. Ее старшая дочка должна была идти в лицей рядом с детским садом, но за несколько минут до выхода из дома услышала взрыв.

Подпись к фото, Татьяна живет около дома, где произошла трагедия

Татьяна рассказывает это в полной темноте в коридоре дома без света, за ней стоят оба ребенка и бабушка, а в глубине квартиры видна новогодняя елка. Муж Татьяны после взрыва побежал, чтобы помочь спасению детей и сотрудников детского сада, а после пошел на работу.

Очевидцы рассказывают, что родители с детьми пытались бежать из садика, несли раненых малышей, и что многие из них получили ожоги.

"Я думала, что вернулся первый день войны, и нас бомбят сверху с вертолетов, как это было в Буче и Ирпене, - говорит Татьяна. - Это было настолько страшно, что мы выбежали кто в чем был - и все оказались тут, в коридоре".