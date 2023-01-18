Путин пригрозил тем, кто "притесняет Русскую православную церковь" в Украине. УПЦ просила Москву ее не защищать

час назад

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Автор фото, Ukrainian Orthodox Church Подпись к фото, Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий, архивное фото

Владимир Путин пригрозил наказанием тем, кто, по его словам, притесняет Русскую православную церковь в Украине. Он сказал об этом во время выступления перед ветеранами и блокадниками в Петербурге, когда комментировал ситуацию в Украине, войну против которой он начал в феврале прошлого года. Сама УПЦ заявляла о своей независимости от РПЦ и прямо просила Москву не пытаться ее защищать.

"На Украине очень много людей, которые понимают, что происходит, и дают правильную оценку, - заявил Путин в среду (цитата по агентству ТАСС). - Особенно после того, что современные "властители" начали творить и с гражданским населением (с воссозданием так называемых заградотрядов, которые использовались во время Второй мировой войны), и с Русской православной церковью. Это все не пройдет им даром. У меня сомнений нет".

В 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда Путин сделал несколько заявлений в поддержку российского вторжения, но не стал, вопреки ожиданиям провоенных блогеров и западных экспертов, объявлять войну Украине или сообщать о второй волне мобилизации.

Заявление Путина об УПЦ противоречит курсу на максимальное дистанцирование от Москвы, который эта церковь взяла с начала российского вторжения. До войны с Россией она была известна как УПЦ (МП), однако в мае провела собор, по итогам которого заявила о независимости от Московского патриархата. При этом дискуссии, стала ли УПЦ действительно независимой от Москвы, продолжаются до сих пор. Многие епископы и священники не поддерживают отдаление УПЦ от Москвы.

В декабре 2022 года правительство Украины ввело санкции против ряда иерархов УПЦ, а церковное руководство лишило сана нескольких наиболее одиозных священнослужителей. В январе президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства 13 священнослужителей Украинской православной церкви, а в конце прошлого года СБУ провела серию обысков в Киево-Печерской лавре и других храмах в разных областях Украины.

Во вторник по инициативе России ситуацию с УПЦ обсуждали на заседании Совета Безопасности ООН. Постпред России при ООН Василий Небензя утверждал, что власти Украины готовят "целый ряд новых инициатив, цель которых состоит в дискриминации общин и верующих УПЦ".

Анализ: УПЦ просит Москву оставить ее в покое

Святослав Хоменко, корреспондент Би-би-си

Сложно представить себе ситуацию, более ярко олицетворяющую происходящее в Украине, чем заочный обмен заявлениями между представителем России в ООН и отделом внешних церковных связей Украинской православной церкви.

Сначала представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Совбез 17 января по инициативе российской стороны обсудит ситуацию вокруг УПЦ. Для людей, следящих за церковной жизнью Украины, контекст этого заявления понятен. Уже несколько месяцев в церквях, монастырях и помещениях епархий этой церкви Служба безопасности Украины с завидной регулярностью проводит обыски.

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Ищут якобы оружие и диверсантов. Находят в основном "прокремлевскую литературу". Руководитель спецслужбы Василий Малюк не скрывает, что рассматривает УПЦ как поле работы вражеской агентуры.

На прошлой неделе работа СБУ обрела вполне зримые контуры для митрополита Тульчинского Ионафана: дело против него передали в суд, и теперь 73-летнему иерарху грозит восемь лет лишения свободы за оправдание российской агрессии и призывы к смене власти. Поэтому, с точки зрения официальной Москвы, церковь нужно защищать. Ведь "русские своих не бросают".

Тут нужно вспомнить, что еще совсем недавно признаком хорошего тона было добавлять к аббревиатуре УПЦ приписку "МП" (Московского патриархата). УПЦ считалась самоуправляемой частью Русской церкви, хоть и с правами широкой автономии.

После начала большой войны УПЦ обращалась к собратьям из РПЦ с воззваниями об осуждении российской агрессии. Потом, когда стало понятно, что Московский патриархат действует в полной симфонии с московской властью, УПЦ заявила о разрыве всех связей с Москвой.

Вышедшее на этой неделе заявление УПЦ было выдержано именно в таком ключе. "УПЦ не обращалась ни к одному государству мира с просьбой о содействии в защите своих прав, а тем более к государству, совершившему вероломное нападение на нашу страну… Призываем власть России не говорить от имени нашей Церкви на международных площадках и не использовать религиозный фактор в собственных политических целях", - говорится в этом тексте.

То есть Украинская православная церковь, как и украинский народ, говорит по сути: дорогие русские, мы не "свои". Нас можете "бросить", мы со своими проблемами управимся сами, мы как украинская церковь сами решим свои проблемы с украинской же властью. Проблема только в том, что в картине мира официальной Москвы это она решает, кого она будет спасать.

Точно так же российская армия пришла спасать русскоязычных жителей Мариуполя от несуществующего гнета воображаемых нацистов, несмотря на то, что жители этого цветущего приморского города не просили их спасать. Результаты "спасения" - тысячи погибших мирных жителей и сотни разрушенных домов - с гордостью демонстрируются по российскому государственному телевидению. Теперь в руинах Мариуполя нет нацистов. Там их не было и раньше, но об этом госТВ уже умалчивает.