"Сил больше нет". Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что в феврале уйдет в отставку

6 часов назад

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Автор фото, Getty Images

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что уйдет с поста премьер-министра Новой Зеландии в следующем месяце, признавшись в своем эмоциональном выступлении, у нее больше нет сил работать на этой должности.

42-летняя Ардерн сказала, что почти шесть трудных лет на месте премьера сильно ее измотали.

Она уйдет с поста лидера Лейбористской партии не позднее 7 февраля. В ближайшие дни состоится голосование, чтобы определить ее замену.

14 октября в Новой Зеландии пройдут всеобщие выборы.

Ардерн сказала, что обдумывала свое будущее во время летних каникул.

"Я надеялась, что найду необходимые силы, чтобы продолжать работать, но, к сожалению, не нашла. Я окажу Новой Зеландии медвежью услугу, если буду продолжать", - сказала она.

Джасинда Ардерн стала самой молодой женщиной-главой правительства в мире, когда в 2017 году она была избрана премьер-министром в возрасте 37 лет.