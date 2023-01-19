Лавров снова разозлил Израиль, сравнив изоляцию России с Холокостом

19 января 2023

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, AFP/Getty

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров снова навлек на себя обвинения в антисемитизме, после того как сравнил международную изоляцию России в результате войны в Украине с убийством евреев в Европе во время Холокоста. В мае российский президент Владимир Путин уже вынужден был извиняться перед Израилем из-за слов Лаврова о якобы еврейском происхождении Гитлера.

Сергей Лавров сравнил военную помощь США Украине с действиями Гитлера (а также Наполеона) во время ежегодной пресс-конференции в среду.

"Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО да и не только, из членов ЕС и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей - окончательного решения "российского вопроса", - сказал российский министр иностранных дел.

"Так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос", сейчас, если вы почитаете западных политиков, они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение", - добавил Лавров (цитата по ТАСС).

Германские нацисты проводили политику "Окончательного решения еврейского вопроса" (Endlösung der Judenfrage) в 1941-1945 годах, она представляла собой преднамеренное массовое убийство европейских евреев.

Израиль обвинил Лаврова в осквернении памяти о Холокосте. "Любое сравнение или сопоставление текущих событий с гитлеровским планом окончательного решения по истреблению еврейского народа искажает историческую правду, оскверняет память погибших и выживших и должно быть решительно отвергнуто", - говорится в заявлении МИД страны.

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) также выступил с осуждением высказывания Лаврова и призвал его извиниться.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

"Мы шокированы и потрясены постыдным сравнением, которое сделал министр Лавров, между действиями коалиции демократических государств и преследованиями и убийством шести миллионов евреев Гитлером", - говорится в заявлении президента Европейского еврейского конгресса Ариэля Музиканта.

Вечером в четверг слова Лаврова осудил в специальном заявлении и глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель.

"Последние комментарии министра иностранных дел России Лаврова, обвиняющего «Запад» в стремлении найти «окончательное решение» для России, совершенно неуместны и неуважительны, они попирают память шести миллионов евреев и других жертв, которых систематически убивали во время Холокоста, - говорится в русском переводе заявления Борреля. - Нет никакой параллели между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине для защиты ее территории и народа от необоснованной агрессии. Россия вторглась в суверенное соседнее государство, она ежедневно нападает на мирных жителей и убивает их, и заявленная цель этого — уничтожение страны и украинского народа".

Посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт назвал слова Лаврова "шокирующими". "Исторический урок, который нужно извлечь из этого, таков: военные преступления России в Украине не будут ни забыты, ни оставлены безнаказанными", - цитирует Зайберта издание Times of Israel.

Посольство Франции в Израиле назвало высказывания Лаврова "возмутительными и позорными". "Окончательное решение" оставило невыразимый шрам на истории человечества", - говорится в заявлении дипмиссии.

Ранее в Вашингтоне высказывание Лаврова также назвали оскорбительным и абсурдным.

"Наша первая реакция - как он смеет сравнивать что-либо с Холокостом! Что-либо, не говоря уже о войне, которую они развязали!" - сказал пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Кирби добавил, что с тех пор, как Россия вторглась в Украину в 2014 году, а потом начала полномасштабное вторжение в 2022 году, заявления о том, что россияне являются жертвами, бессмысленны.

В российском МИД скандал пока не комментировали, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался говорить об этом.

"Все-таки здесь идет обмен по линии министерств иностранных дел. Давайте в рамках него [дискуссию] и оставим", - сказал Песков в ответ на вопрос, какова в этом случае позиция Кремля.

Второй скандал за полгода

В мае 2022 года ведущие израильские СМИ и официальные лица обрушились с критикой на Лаврова после его опрометчивого высказывания о евреях и Гитлере в интервью итальянской телекомпании.

В ответ на вопрос о том, как можно обвинять Украину в нацизме, если ее президент Владимир Зеленский - еврей, российский министр заявил, что у Адольфа Гитлера тоже было еврейское происхождение и - более того - "самые ярые антисемиты", сказал Лавров, как правило, евреи.

"Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", - заявил он.

Тогдашний глава правительства Израиля Нафтали Беннет в ответ обвинил Лаврова во лжи, цель которой "состоит в том, чтобы обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, и тем самым снять с врагов Израиля ответственность".