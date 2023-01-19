Лавров снова разозлил Израиль, сравнив изоляцию России с Холокостом
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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров снова навлек на себя обвинения в антисемитизме, после того как сравнил международную изоляцию России в результате войны в Украине с убийством евреев в Европе во время Холокоста. В мае российский президент Владимир Путин уже вынужден был извиняться перед Израилем из-за слов Лаврова о якобы еврейском происхождении Гитлера.
Сергей Лавров сравнил военную помощь США Украине с действиями Гитлера (а также Наполеона) во время ежегодной пресс-конференции в среду.
"Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО да и не только, из членов ЕС и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей - окончательного решения "российского вопроса", - сказал российский министр иностранных дел.
"Так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос", сейчас, если вы почитаете западных политиков, они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение", - добавил Лавров (цитата по ТАСС).
Германские нацисты проводили политику "Окончательного решения еврейского вопроса" (Endlösung der Judenfrage) в 1941-1945 годах, она представляла собой преднамеренное массовое убийство европейских евреев.
Израиль обвинил Лаврова в осквернении памяти о Холокосте. "Любое сравнение или сопоставление текущих событий с гитлеровским планом окончательного решения по истреблению еврейского народа искажает историческую правду, оскверняет память погибших и выживших и должно быть решительно отвергнуто", - говорится в заявлении МИД страны.
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) также выступил с осуждением высказывания Лаврова и призвал его извиниться.
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Конец истории Подкаст
"Мы шокированы и потрясены постыдным сравнением, которое сделал министр Лавров, между действиями коалиции демократических государств и преследованиями и убийством шести миллионов евреев Гитлером", - говорится в заявлении президента Европейского еврейского конгресса Ариэля Музиканта.
Вечером в четверг слова Лаврова осудил в специальном заявлении и глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель.
"Последние комментарии министра иностранных дел России Лаврова, обвиняющего «Запад» в стремлении найти «окончательное решение» для России, совершенно неуместны и неуважительны, они попирают память шести миллионов евреев и других жертв, которых систематически убивали во время Холокоста, - говорится в русском переводе заявления Борреля. - Нет никакой параллели между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине для защиты ее территории и народа от необоснованной агрессии. Россия вторглась в суверенное соседнее государство, она ежедневно нападает на мирных жителей и убивает их, и заявленная цель этого — уничтожение страны и украинского народа".
Посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт назвал слова Лаврова "шокирующими". "Исторический урок, который нужно извлечь из этого, таков: военные преступления России в Украине не будут ни забыты, ни оставлены безнаказанными", - цитирует Зайберта издание Times of Israel.
Посольство Франции в Израиле назвало высказывания Лаврова "возмутительными и позорными". "Окончательное решение" оставило невыразимый шрам на истории человечества", - говорится в заявлении дипмиссии.
Ранее в Вашингтоне высказывание Лаврова также назвали оскорбительным и абсурдным.
"Наша первая реакция - как он смеет сравнивать что-либо с Холокостом! Что-либо, не говоря уже о войне, которую они развязали!" - сказал пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.
Кирби добавил, что с тех пор, как Россия вторглась в Украину в 2014 году, а потом начала полномасштабное вторжение в 2022 году, заявления о том, что россияне являются жертвами, бессмысленны.
В российском МИД скандал пока не комментировали, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался говорить об этом.
"Все-таки здесь идет обмен по линии министерств иностранных дел. Давайте в рамках него [дискуссию] и оставим", - сказал Песков в ответ на вопрос, какова в этом случае позиция Кремля.
Второй скандал за полгода
В мае 2022 года ведущие израильские СМИ и официальные лица обрушились с критикой на Лаврова после его опрометчивого высказывания о евреях и Гитлере в интервью итальянской телекомпании.
В ответ на вопрос о том, как можно обвинять Украину в нацизме, если ее президент Владимир Зеленский - еврей, российский министр заявил, что у Адольфа Гитлера тоже было еврейское происхождение и - более того - "самые ярые антисемиты", сказал Лавров, как правило, евреи.
"Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", - заявил он.
Тогдашний глава правительства Израиля Нафтали Беннет в ответ обвинил Лаврова во лжи, цель которой "состоит в том, чтобы обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, и тем самым снять с врагов Израиля ответственность".
Меньше чем через неделю в офисе премьер-министра Израиля сообщили, что за слова Лаврова извинился Владимир Путин. Впрочем, в Кремле этого официально так и не подтвердили.
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