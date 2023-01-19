Британская разведка ожидает российские "Арматы" на фронте в Украине. Готовы ли эти танки к войне?

29 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Макет танка Т-14 "Армата" на выставке вооружений и военной техники IDEX Defense, 2021 год

Россия, вероятно, рассматривает возможность отправки небольшого количества новых боевых танков Т-14 "Армата" в Украину, считают в британской разведке. До сих пор о применении на поле боя этих машин, которые начали разрабатывать в 2009 году, не сообщалось. Может ли их отправка на фронт дать российским войскам существенное преимущество?

В сводке военной разведки, опубликованной минобороны Великобритании утром в четверг, сказано, что танки Т-14 якобы были замечены в декабре на юге России на территории, откуда обычно осуществляется переброска техники для ведения боев в Украине.

Проправительственные российские СМИ утверждали, что Т-14 готовятся к развертыванию, однако неясно, перевезла ли Россия этот тип в Украину, пишут авторы отчета.

В британской разведке полагают, что переброска "Армат" будет осуществляться преимущественно в пропагандистских целях, активно использоваться в боях эта техника не будет.

В сводке подчеркивается, что помимо логистических проблем, связанных с тем, что этот танк очень тяжелый, реализация программы его разработки и производства танка более 10 лет сопровождается задержками и производственными проблемами. Также Россия ранее сокращала планируемый размер парка танков Т-14. Поэтому активное использование танков "Армат" было бы рискованным решением для России.

На поставки западных основных боевых танков долгое время было наложено табу - возможности передачи их Украине обсуждали во многих странах, но никто не решался передать Киеву это оружие.

В последние недели некоторые страны Европы заявляли о готовности передать Украине некоторое количество своих танков Leopard-2, но на передачу этой техники немецкого производства нужно согласие Берлина, а он его пока не дает. И в четверг польский премьер Матеуш Моравецкий не исключил, что его страна может передать свои Leopard-2 и без разрешения Германии.

Британское правительство в конце прошлой неделе заявило об отправке в ближайшее время 14 танков Challenger 2.

Американские танки M1 Abrams не войдут в очередной пакет военной помощи Украине, о котором Вашингтон планирует объявить в пятницу, сообщает Politico со ссылкой на свои источники. Это же издание в четверг, что Франция рассматривает возможность поставок танков собственного производства Leclerc.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов о перспективах "Арматы" на войне:

"Предположения о том, что Россия может отправить на фронт новые танки Т-14 семейства "Армата", звучат уже несколько месяцев. В конце декабря российский пропагандист Владимир Соловьев показывал у себя в программе кадры с этими танками на полигоне. Однако до сих пор в боевых действиях они, судя по всему, не участвовали.

Основания отправить Т-14 на фронт у России есть. Во-первых, это принципиально новый основной боевой танк, а война - лучший полигон для такого оружия. Во-вторых, "Армату" долгие годы активно использовала пропаганда. Танк был "героем" многих выставок, репортажей и рекламных роликов минобороны. Не задействовать такой ресурс было бы странно. Хотя бы в тех же пропагандистских целях.

Т-14, как утверждали различные российские источники, создавался в расчете на действия в составе боевой группы вместе другой техникой, он должен быть соединенным с остальными машинами цифровой системой обмена информацией.

Это, по замыслу конструкторов, позволило бы повысить боевые возможности всех машин, поскольку Т-14, оснащенный различными системами наблюдения и сбора информации, помогал бы остальным в выборе целей и средств поражения.

Однако неизвестно, способен ли он работать в таком режиме с той техникой, которая применяется на войне России против Украины сейчас.

Изначально этот танк создавался вместе с целой линейкой машин, объединенных в семейство "Армата". В этой линейке кроме танка есть тяжелая БМП Т-15 и САУ "Коалиция". О появлении этих средств на поле боя даже слухов нет.

У появления нового оружия на фронте есть и свои минусы. Самым неприятным для российских военных будет попадание Т-14 в распоряжение ВСУ. После операции в районе Изюма украинская армия захватила много российской бронетехники, и захват знаменитой "Арматы" стал бы и пропагандистским провалом, и позволил бы получить важную информацию о технологиях.

Однако даже если этого не произойдет, в боях часто выявляются многие стороны ранее неизвестного оружия - как достоинства, но и недостатки. Это помогает производителям улучшить свою продукцию, но и дает противнику данные о том, как с этим танком бороться.

В любом случае Россия пока не обладает достаточно большим парком этих машин, чтобы они смогли сыграть в войне большую роль. В ролике, который распространил Соловьев, фигурировали два танка; в другом видео, попавшем в сеть в ноябре, был виден один.

Крупносерийное производство Т-14 до сих пор не началось. Неизвестно также, в какой степени готовности находится эта машина, которая, как сообщали ранее российские эксперты, проходит войсковые испытания.