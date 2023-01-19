Стихийные мемориалы в России в память о жертвах удара по Днепру: как это выглядит

час назад

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Автор фото, SOTA

У памятника Лесе Украинке в Москве еще несколько дней назад возник стихийный мемориал в память о жертвах российского ракетного удара в Днепре. Такие мемориалы появились и в других городах.

К памятнику Лесе Украинке в Москве люди приносят цветы, игрушки и фотографии разрушенного девятиэтажного дома, где в результате удара 14 января погибли 46 человек.

Автор фото, SOTA

Автор фото, SOTA

Во вторник, 17 января, к памятнику в Москве пришли активисты прокремлевского движения SERB, которые вызвали полицию. Несколько человек у памятника были задержаны.

Как отмечало "ОВД-Инфо" (проект объявлен в России "иноагентом"), двое задержанных возлагали цветы, а еще двое просто стояли поблизости.

По данным издания Sota, одним из активистов, вызвавших полицию, оказался лидер SERB Игорь Бекетов, который родился и вырос в Днепре.

Автор фото, SOTA

Автор фото, SOTA

Мемориалы в память о жертвах российского ракетного удара в Днепре появились и в других городах.

Так, в Краснодаре цветы, игрушки и свечи приносят в памятнику поэту Тарасу Шевченко.

Автор фото, Sota

Также стихийные мемориалы появились в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске, Костроме, Белгороде, Ульяновске и Самаре.