Суд вынес приговоры обвиняемым из "банды амазонок". Это второй процесс по их делу

7 минут назад

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Автор фото, Valerii Matytsin/TASS

Областной суд Ростовской области вынес приговоры по делу так называемой "банды амазонок", которая около 10 лет совершала убийства и грабежи в регионе.

Инесса и Виктория Тарвердиевы получили 25 лет колонии общего режима каждая, Анастасия Синельник — 24 лет колонии общего режима и Сергей Синельник — 25 лет колонии строгого режима, сообщил судья.

Ранее прокурор запрашивал Инессе и Виктории Тарвердиевым, а также Анастасии Синельник 25 лет колонии общего режима, а Сергею Синельнику — пожизненное заключение в колонии особого режима.

Это второй суд по делу "банды амазонок": в 2017 году четыре ее члена уже получили от 16 лет до 21 года колонии. Однако расследование продолжилось, и в нынешнем процессе рассматривалось еще около 100 эпизодов преступлений банды. Родственники подсудимых настаивают, что таким образом следствие просто пытается повесить на них чужие нераскрытые преступления из нулевых.

"Банда амазонок" - кто это такие?

"Бандой амазонок" прозвали преступную группировку, действовавшую на юге России, потому что среди ее членов были женщины и на месте одного из преступлений был найден нож с гравировкой "Моей амазонке".

В банду входили Инесса Тарвердиева и ее дочь Виктория, муж Тарвердиевой Роман Подкопаев, а также сотрудник ДПС Сергей Синельник и его жена Анастасия - сестра Подкопаева.

По версии следствия, Синельник помогал семье Тарвердиевых-Подкопаева, скрывая их у себя дома от полиции и подсказывая пути объезда, когда полиция устанавливала контроль или проверки на дорогах. Его жена вины в соучастии не признает.

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Банда начала орудовать в 2007 году, врываясь в частные дома или совершая нападения на автомобили - преступники грабили и убивали пассажиров. По версии следствия, частыми жертвами группировки были сотрудники правоохранительных органов - одной из первых жертв банды стали местный сотрудник Госнаркоконтроля и его жена.

В 2012 году бандой были убиты два сотрудника вневедомственной охраны - преступники похитили их оружие. Используя это оружие, они совершили еще несколько нападений на сотрудников автоинспекции и работников ЧОП, заявляет следствие. Распространялась информация о том, что обвиняемые не случайно часто выбирали в качестве жертв сотрудников правоохранительных органов - якобы они делали это из личной ненависти.

Членов банды поймали в 2013 году во время ограбления. Подкопаев и его родственница Виктория вдвоем ворвались в дом, в котором проживала пожилая пара. "Амазонки" убили их и стали выносить из дома вещи, но были замечены полицейскими. Началась перестрелка, во время которой были убиты Подкопаев и один из правоохранителей. Викторию задержали, и она раскрыла органам имена своих подельников по банде.

После того как членов банды задержали, Следственный комитет заявил о том, что у них на счету было 31 убийство и 30 грабежей, совершенных в 2007-2009 гг.

Нынешний суд рассматривал более поздние преступления банды - десять убийств, несколько покушений и более 60 краж.

Дело об убийстве спецназовца Чудакова

Самым громким преступлением, в котором обвинили "банду амазонок", было убийство командира нижегородского СОБРа Дмитрия Чудакова, его жены и двух маленьких детей. Убийство произошло в 2009 году, и следствие не могло найти виновных до 2013 года, когда "банда амазонок" была задержана.

"Новая газета" провела собственное расследование и пришла к выводу, что следователи могли просто повесить убийство Чудакова на "банду амазонок" для того, чтобы создать видимость раскрытого дела.

"Новая газета" отмечает, что сразу после задержания полиция стала заявлять о том, что Тарвердиева призналась в убийстве Чудакова и что у преступников были обнаружены документы и вещи Чудаковых. Однако позже из материалов дел выяснилось, что на момент этих заявления Тарвердиева признательных показаний не давала и никаких вещи Чудаковых у банды не обнаружили. Из материалов дела также следует, что деньги и драгоценности погибших похищены не были.

В интернет тогда выложили видео, на котором Тарвердиева дает признательные показания под давлением (сейчас удалено из общего доступа). На видео сотрудники органов угрожают, что будут пытать дочь, и бьют допрашиваемую по голове.

По версии "Новой газеты", кровожадность и масштаб преступлений "банды амазонок" выдумали сотрудники Следственного комитета для того, чтобы отчитаться о раскрытии "ростовской серии" преступлений, состоявшей из старых, подвисших дел.

После того как первое дело "банды амазонок" начали слушать в суде, мать спецназовца Чудакова попросила возвратить дело в прокуратуру и заявила, что ее сына убили другие люди. Она предоставила суду документы и аудиозаписи, свидетельствующие о том, что Чудакова убили члены другой ростовской преступной группировки, "банды из Белой Калитвы".

Два члена этой банды сознались в преступлении и рассказали детали произошедшего, которые они не могли знать из открытых источников, но их показания не ложились в официальную версию следствия, указывала "Новая газета". Поэтому суд не отклонил заявление матери Чудакова, а позже Следственный комитет начал давление на ее адвоката.

Новый процесс

Второй судебный процесс над "бандой амазонок" начался в 2021 году. В начале процесса мать убитого во время задержания Подкопаева Галина заявила изданию "Кавказ. Реалии" (признано в России СМИ-"иностранным агентом"), что следователи пытаются повесить на членов банды чужие нераскрытые преступления.

По ее словам, по сути этот процесс - это суд над супругами Синельник, так как Тарвердиева и ее дочь давно дали признательные показания по всем эпизодам, а Синельники свою вину отрицают.

"Что прошлый, что нынешний суд идет с обвинительным уклоном, никто не хочет проводить честное расследование. Какие могут быть следы спустя столько времени?" - заявила Галина Подкопаева.

Во время суда супруги Синельники также заявляли отводы гособвинителю и судье из-за подозрений в предвзятости, но им в этом было отказано. Сергей Синельник в ходе процесса неоднократно обращал внимание суда на нестыковки в материалах дела или на несовпадения между показаниями других обвиняемых в суде и теми, что были даны на допросе следствия, отмечает издание "Блокнот. Ростов". Почти каждое заседание он заявлял различные ходатайства, которые не удовлетворялись судом.