Заочные суды и приговоры; экзамены у школьников примут силовики. Главные новости в Беларуси за неделю

час назад

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Автор фото, finka1991/Instagram Подпись к фото, Дарья Лосик требовала обменять ее на мужа, но силовики просто решили ее посадить

Активистку Дарью Лосик посадили на два года за интервью о муже, который отбывает 15-летний срок; в Беларуси вынесли первый "заочный" приговор оппозиционерам; за школьными экзаменами будут следить сотрудники, отвечающие за экономическую безопасность Беларуси. Би-би-си рассказывает главные новости из Беларуси за неделю.

Жене оппозиционного блогера Лосика дали два года за интервью о нем

Известного оппозиционного белорусского блогера Игоря Лосика задержали еще до президентских выборов в 2020 году, а в декабре 2021-го приговорили к 15 годам заключения - за разжигание вражды. На свободе тогда остались его жена Дарья вместе с их дочерью.

В апреле 2022-го Дарья Лосик записала обращение, где предлагала Александру Лукашенко обменять себя на ее мужа. В октябре того же года ее задержали.

Дарью Лосик обвинили в "содействии экстремистской деятельности"за интервью телеканалу "Белсат". После протестов 2020 года белорусские власти объявили его "экстремистским формированием", журналистов канала посадили за освещение протестов.

По версии обвинения, Дарья Лосик дала в интервью "негативную оценку белорусским госорганам, к компетенции которых относится уголовное преследование и осуществление правосудия". Она заявила, что ее муж не совершал уголовно наказуемых деяний и осужден незаконно, и "призывала родственников других осужденных последовать ее примеру".

19 января Дарью Лосик приговорили к двум годам заключения. Дочь Дарьи и Игоря передали родственникам.

Первый в истории Беларуси заочный приговор

Известный журналист, бывший совладелец и руководитель издания Sports.ru Дмитрий Навоша стал одним из пяти приговоренных по делу телеграм-канала "Черной книги Беларуси" (в нем публиковались персональные данные белорусских силовиков). Все фигуранты этого дела получили по 12 лет лишения свободы за разжигание вражды и незаконный сбор и распространение персональных данных.

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Среди приговоренных 28-летняя Янина Сазанович, 25-летний Даниил Богданович, 23-летняя Ольга Высоцкая, 21-летняя Валерия Занемонская. Все они, как и Навоша, давно покинули Беларусь, и приговор им вынесли тоже заочно.

Обвинение утверждало, что группа администраторов телеграм-канала опубликовала в открытом доступе персональные данные более 100 человек - силовиков, судей, сотрудников прокуратуры и государственных СМИ. После публикаций им якобы поступали угрозы.

"Приговор в 12 лет? Да хоть 112 рпрокомментировал приговор Навоша в "Твиттере". - Я и, думаю, другие заочно "судимые" готовы принять на себя любые виртуальные сроки вымышленных судов ценой того, чтобы свобода для реальных политзеков пришла раньше". Сам Навоша активно комментировал борьбу оппозиции с Александром Лукашенко.

Администратором телеграм-канала "Черная книга Беларуси" была также гражданка России София Сапега, которой недавно Лукашенко отказал в помиловании.

Сейчас в Беларуси продолжается еще один заочный процесс - над Светланой Тихановской и ее соратниками.

Госэкзамены под Госконтролем

В 2023 году проведение централизованного выпускного экзамена в школах (это аналог российского ЕГЭ) будет курировать госкомиссия, в которую войдут сотрудники Комитета госконтроля, заявил министр образования Беларуси Андрей Иванец.

"Все пройдет на серьезном уровне, никаких послаблений не будет, но не будет и гестапо, как сказал глава государства. Надо просто настраиваться и готовиться к экзамену", - заявил Иванец. Би-би-си не удалось найти цитату Лукашенко, где он говорит о гестапо в контексте школьных экзаменов.