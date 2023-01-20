Умер Дэвид Кросби, легенда американского рока

35 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Грэм Нэш, Дэвид Кросби и Нил Янг в 1969 году

В США в возрасте 81 года скончался ветеран американского фолк-рока Дэвид Кросби.

В 1960-е годы гитарист Кросби стоял у истоков двух знаменитых групп - The Byrds и Crosby, Stills and Nash.

Он оказал большое влияние на рок-музыку и удостоился чести быть дважды включенным в Зал славы рок-н-ролла.

Жена Кросби рассказала сайту шоу-бизнеса Variety, что он умер после продолжительной болезни в окружении семьи.

"Его наследие будет продолжать жить благодаря его легендарной музыке", — сказала она.

Кросби родился в Калифорнии 14 августа 1941 года в семье голливудского кинематографиста, обладателя "Оскара" Флойда Кросби.

В 1964 году он начал играть в группе The Byrds, которая записала тогда свой первый хит - кавер песни Боба Дилана Tambourine Man.

Этот довольно бурный период его жизни, в течение которого он недолго встречался с певицей Джони Митчелл, завершился его уходом из группы три года спустя.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Дэвид Кросби в 2012 году в Лос-Анджелесе

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Вскоре после этого Дэвид Кросби и два других известных музыканта - Стивен Стиллз и Грэм Нэш - объединились в супергруппу и выступили на легендарном фестивале Вудсток в 1969 году.

Позже к ним присоединился канадский музыкант и композитор Нил Янг.

Эта группа тоже просуществовала лишь несколько лет, хотя позже ее участники периодически собирались для концертов.

Среди хитов, написанных Кросби в этой группе, - гимны эпохи американских хиппи Almost Cut My Hair и Deja Vu.

Кульминацией шестидесятилетней карьеры Дэвида Кросби стал его последний альбом For Free, выпущенный в 2021 году.

В этой записи он объединился со своим сыном Джеймсом Рэймондом, который был отдан на усыновление вскоре после рождения и познакомился со своим отцом только три десятилетия спустя.

Кросби прожил довольно противоречивую жизнь и несколько раз попадал в поле зрения правоохранительных органов США, включая арест в 1982 году по обвинению в хранении героина и кокаина и в незаконном владением оружием.

Автор фото, Getty Images

Рассказывают, что его злоупотребление наркотиками усугубилось после гибели подруги в автокатастрофе, когда он еще был совсем молодым человеком.

Затем последовали периоды проблем со здоровьем и пересадка печени в 1994 году.

Из-за своей репутации как человека, ведущего гедонистический образ жизни, два десятилетия спустя журнал Rolling Stone назвал Дэвида Кросби "самым маловероятным человеком, выжившим в роке".

Позже Кросби выразил сожаление по поводу своих пристрастий и ссор с коллегами, заявив в 2019 году в интервью газете Los Angeles Times, что ему стыдно за некоторые из своих прошлых поступков.

После смерти музыканта Грэм Нэш написал в социальных сетях, что его покойный соавтор был человеком, бесстрашным в жизни и в музыке, и оставил после себя "огромную пустоту".

Он признал, что у них были неровные отношения, но сказал: "То, что всегда имело для нас с Дэвидом самое большое значение, - это чистая радость от музыки, которую мы создавали вместе".

Солист Beach Boys Брайан Уилсон написал в "Твиттере", что был убит горем, узнав о смерти Кросби, который, по его словам, был невероятно талантливым, замечательным человеком.