Легендарный астронавт Базз Олдрин женился в свой 93-й день рождения

56 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Базз Олдрин и Анка Фаур, ноябрь 2019 года, Нью-Йорк

Бывший американский астронавт Базз Олдрин отметил свой 93-й день рождения свадьбой со своей давней подругой Анкой Фаур.

Церемония бракосочетания состоялась в Лос-Анджелесе. О свадьбе сообщается в "Твиттере" Олдрина.

"В мой 93-й день рождения [...] я рад сообщить, что моя давняя любовь, Анка Фаур, и я поженились. Мы связали себя священными узами брака на небольшой частной церемонии в Лос-Анджелесе и мы взволнованы, как сбежавшие от родителей подростки", - говорится в сообщении, опубликованном в "Твиттере" Базза Олдрина.

Для бывшего астронавта это четвертый брак, невеста младше его на 30 лет.

63-летняя Анка Фаур с 2019 года работает в принадлежащей Олдрину компании Buzz Aldrin Ventures LLC. На данный момент она занимает должность вице-президента компании.

У Олдрина трое детей от первого брака.

За 11 часов с момента публикации твит Олдрина собрал более 42 тысяч лайков и 5 млн просмотров. Пользователи "Твиттера" поздравляют легендарного астронавта с днем рождения и бракосочетанием. Некоторые комментаторы в поздравлениях шутят: "Вы должно быть на седьмом небе от счастья!" (you must be over the moon!).

Также Базз Олдрин сообщил в соцсети, что в его день рождения ему вручат престижную премию "Живые легенды авиации".

Базз Олдрин - единственный оставшийся в живых участник первой в мире успешной миссии по высадке на Луну Аполлон-11 (Apollo-11).

Три американских астронавта - Нил Армстронг (командир корабля), Майкл Коллинз (пилот основного блока) и Олдрин, бывший в этой миссии пилотом лунного отсека, - высадились на Луну 20 июля 1969 года. Когда мир отмечал 50-летие миссии, в живых были двое участников - Олдрин и Майкл Коллинз.

Олдрин - последователь пресвитерианской церкви. После прилунения Олдрин, будучи старейшиной в церкви, провел краткое богослужение. Как астронавт объяснил тогда, он хотел вознести благодарность Богу "наиболее подходящим способом".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 63-летняя Анка Фаур с 2019 года работает в принадлежащей Олдрину компании Buzz Aldrin Ventures LLC.

В 2002 году Олдрину удалось избежать судебного преследования по обвинению в нападении после того, как бывший астронавт ударил в челюсть человека, требовавшего, чтобы Олдрин под запись на камеру поклялся на Библии в том, что высадка на Луну не была постановкой. Человеком, который получил кулаком по лицу от Олдрина, был сценарист Барт Сибрел, сторонник теории заговора: он был убежден, что высадки на Луну на самом деле не было, а кадры, транслировавшиеся на весь мир, были сняты в киностудии.