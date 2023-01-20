Огромная жаба-рекордсмен обнаружена в Австралии

40 минут назад

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Автор фото, Queensland Department of Environment and Science

Тростниковая жаба, обнаруженная рейнджерами в тропическом лесу на северо-востоке Австралии, была так огромна, что поначалу они решили, что это муляж, и их кто-то хочет разыграть.

Но "монструозный экземпляр" оказался очень даже живым и настоящим, а проведенное позже взвешивание показало, что жаба тянет на 2,7 кило, что в шесть раз превышает обычный вес этих амфибий, и вполне может потянуть на мировой рекорд.

Впрочем, гулять на свободе Жабазилле (так прозвали жабу по аналогии с вымышленным японским чудищем Годзиллой) больше не удастся. Она была немедленно помещена в контейнер и вывезена из леса. Дело в том, что тростниковые жабы - не коренные жители Австралии, они были завезены туда в 1935 году, в отсутствие естественных хищников невероятно размножились (их там уже сотни миллионов) и считаются самым вредным в стране животным. В придачу жабы еще и ядовиты, так что даже крокодилам они не по зубам.

Когда рейнджер Кайли Грэй во время обхода территории заметила массивную амфибию, она не поверила своим глазам. "Я никогда не видела ничего подобного, - заявила она в интервью австралийской вещательной корпорации Эй-би-си. - Эта жаба выглядела как футбольный мяч с лапками, и мы назвали ее Жабазиллой".

Поймать жабу, судя по всему самку, не составило большого труда, после чего ее доставили в лагерь рейнджеров, где и провели замеры. С самого начала было понятно, что жаба эта не просто тяжелая, а очень-очень тяжелая, но когда весы показали 2,7 кг, рейнджеры поняли, что имеют дело с настоящим рекордсменом. Согласно Книге рекордов Гиннеса, самой тяжелой в мире жабой считается ручная жаба из Швеции по кличке Принцен, которая в 1991 году потянула на 2,65 кило.

Грэй полагает, что Жабазилла раскормилась на насекомых, рептилиях и мелких млекопитающих. По ее словам, тростниковая жаба таких размеров сожрет все, что сможет запихнуть в рот. Рейнджеры не смогли с уверенностью определить возраст Жабазиллы, но учитывая, что такие жабы могут жить по 15 лет, эта особь была немолода. Была, потому что участь матриарха жабьего царства оказалась незавидной, (ее пришлось умертвить - гуманным, разумеется, способом), как поступают в Австралии со всеми чужаками-вредителями, а ее тушку подарили музею Квинсленда.