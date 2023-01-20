Какое оружие Европа и США договорились передать Украине

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

26 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Американский бронетранспортер Stryker

Новые пакеты военной помощи США и европейских стран Украине сильно отличаются от предыдущих. В них гораздо больше систем, которые могут быть использованы в наступлении.

В американском пакете, помимо ранее объявленных тяжелых БМП Bradley, которых обещают поставить 59 единиц, присутствуют 90 тяжелых бронемашин Stryker. Эти машины являются основой нового типа соединений в сухопутных силах армии США, так называемых "Страйкер-бригад". Это части, занимающиее нишу между тяжелыми бронетанковыми соединениями и легкими пехотными.

Stryker - целое семейство боевых машин, созданных по модульному принципу. То есть это по сути платформа, на которой можно устанавливать отдельные модули, превращая его в БМП, бронетранспортер с пулеметным вооружением, самоходный миномет, разведывательную, командно-штабную, санитарную и другие машины. Одна из модификаций вооружена 105-мм танковой пушкой.

С одной стороны, Stryker не обладают такой же защищенностью, как танки или тяжелые БМП, и более уязвимы на поле боя. Но с другой - это колесная техника, которая, в отличие от гусеничной, может совершать дальние марш-броски, не прибегая к помощи автомобилей с платформами.

Вместе с обещанными Францией бронемашинами AMX-10 RC они могут стать основой частей быстрого реагирования, которыми можно в короткие сроки усилить группировку в наступлении, либо перебросить войска на угрожаемый участок для обороны.

Еще один пункт в пакете американской помощи уже прямо указывает на подготовку ВСУ для наступления. Это "оборудование для разграждения" (Demolition equipment for obstacle clearing).

Автор фото, EPA Подпись к фото, Танк Т-72, разработанный на Уралвагонзаводе во времена СССР, модернизировал один из украинских бронетанковых заводов

Это средства для инженерного обеспечения в наступлении. Obstacle clearing - "удаление препятствий", в том числе тех самых бетонных пирамид, которые российские войска и ЧВК активно устанавливали в своем тылу, готовясь к обороне. Что именно имеется в виду под этим термином, американцы не раскрывают, но, вероятно, речь идет об инженерных машинах разграждения. Они уже есть в ВСУ еще с советских времен, но их совсем немного.

Кроме них в американском пакете есть много другой техники - 22 мобильные пусковые установки противотанковых ракет TOW, шесть командно-штабных машин, 12 подвозчиков боеприпасов (не стоит недооценивать важность такой техники на поле боя), 53 броневика MRAP, 350 джипов HMMWV. Все это делает войска мобильней, и при хорошей организации - повышает боеспособность.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Танк Challenger 2 разработали в середине 1980-х годов

Другие страны также объявили о крупных пакетах, в которых содержатся боевые машины, которые усилят сухопутные войска Украины - среди них 50 шведских БМП CV90, вооруженных мощной 40-миллиметровой пушкой, 40 немецких БМП Marder, 40 французских бронемашин AMX-10RC, самоходные и буксируемые гаубицы и многое другое.

Логичным продолжением таких поставок были бы основные боевые танки.