Самый титулованный футболист мира арестован в Барселоне. Дани Алвеса обвинили в сексуальном насилии

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Катаре Алвес стал самым возрастным футболистом в истории чемпионатов мира. Защитник сборной Бразилии вышел на поле в возрасте 39 лет

В Барселоне по обвинению в сексуальном насилии арестовали бразильского футболиста Дани Алвеса. Экс-защитник "Барселоны" и самый титулованный футболист мира отвергает обвинения.

В пятницу суд Барселоны заключил Алвеса под стражу до конца следствия без возможности внести залог. Судья посчитал, что бразилец может скрыться.

Мексиканский клуб, в котором сейчас играет бывший игрок "Ювентуса" и "ПСЖ", уже объявил о расторжении контракта.

Что произошло

39-летнего футболиста задержали в пятницу. В полицию еще 2 января обратилась женщина и обвинила Алвеса в сексуальном насилии. Обвинение в сексуальном насилии в Испании довольно широко трактуется - от нежелательных приставаний до изнасилования.

В полиции подробностей не привели, но источник, близкий к расследованию сообщил агентству Франс пресс, что Алвеса обвиняют именно в изнасиловании.

Как добавляет источник, женщина, имя которой СМИ не называют, повторила свое обвинение перед судом в пятницу.

По информации испанских СМИ, предполагаемый инцидент произошел в одном из барселонских ночных клубов в ночь на 31 декабря. Газета ABC пишет, что Алвес якобы во время танца засунул руку под нижнее бельё женщины без ее согласия, а затем проследовал за ней в туалет.

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Алвес подтверждает, что был в клубе, но обвинения в непристойном поведении отрицает.

"Я танцевал и просто хорошо проводил время, никому не мешал. Я не знаю, кто эта женщина. Как я мог такое сделать женщине? Нет".

В окружении футболиста обвинениям также не верят. Его жена, испанская модель Жоана Санз сказала, что в тот вечер Алвес пошел на вечеринку с друзьями, чтобы развеяться. "Он пошел потанцевать, послушать музыку. Он это любит. Вот и все. Ничего не было. Я знаю, что он очень вежливый и уважительный".

Мексиканский клуб, с которым у Алвеса был контракт до 30 июня 2023 года, немедленно разорвал отношения с футболистом.

"Клуб подтверждает свою нетерпимость к действиям, которые противоречат духу и ценностям клуба. Мы не можем допустить, чтобы поведение одного человека нанесло ущерб нашим принципам", - сказал директор футбольного клуба Леопольдо Силва.

В Барселоне Алвес проводил отпуск после чемпионата мира по футболу в Катаре.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Из суда Алвеса отправили прямиком в тюрьму Brians-1 в 40 км от Барселоны

Успешная карьера

Алвес завоевал за карьеру 46 титулов и считается самым титулованным футболистом мира.

С испанским клубом "Барселона" бразильский защитник провел восемь сезонов, выиграв с 2008 по 2016 годы шесть раз Ла Лигу, трижды Лигу чемпионов и четыре раза получив Кубок Испании.

Уйдя из "Барсы", Алвес выиграл с туринским "Ювентусом" чемпионство Италии и Кубок страны, после чего в составе "Пари Сен-Жермен" за три года в клубе стал чемпионом Франции, а также выиграл Кубок лиги и Суперкубок.

В 2019 году Алвес был признан лучшим игроком Кубка Америки в составе бразильского "Сан-Паулу", а в 2020 году со сборной Бразилии стал победителем Олимпийских игр 2020 года в Токио.

В январе 2022 году Алвес ненадолго вернулся в "Барселону" как свободный агент.

В 2022 году в Катаре Алвес стал самым возрастным футболистом в истории чемпионатов мира. Защитник сборной Бразилии вышел на поле в возрасте 39 лет, 6 месяцев и 27 дней.