Турция отменила визит министра обороны Швеции из-за ультраправых демонстраций

19 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Шведская полиция оцепляет район возле посольства Турции в Стокгольме, где планируют провести демонстрацию ультраправые

Турция отменила запланированный на следующую неделю визит министра обороны Швеции в знак протеста против демонстрации правых экстремистов возле турецкого посольства в Стокгольме. Член НАТО Турция пока воздерживается от ратификации вступления Швеции и Финляндии в альянс, требуя от Швеции экстрадировать более 70 человек, которых она считает террористами.

Недовольство Анкары вызвала акция протеста возле посольства Турции в Стокгольме, санкционированная шведскими властями. В Анкаре считают, что смысла в визите Пола Йонсона в Турцию больше нет.

Акцию у посольства Турции в субботу созвал ультраправый политик Расмус Палудан, возглавляющий датскую антиисламскую партию Stram Kurs ("Жесткий курс"). Он пообещал прилюдно сжечь Коран. В прошлом году в нескольких городах Швеции вспыхнули беспорядки после аналогичных демонстраций ультраправых.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ультраправый политик Расмус Палудан возле посольства Турции в Стокгольме

Визит главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в Турцию по приглашению его турецкого коллеги Хулуси Акара должен был состояться 27 января.

Власти Швеции надеялись убедить Анкару поддержать заявку страны на вхождение в НАТО.

Йонсон и Акар встретились в минувшую пятницу в Германии, во время конференции контактной группы по обороне Украины на американской авиабазе "Рамштайн". Тогда же, по словам шведского министра, они приняли решение отложить запланированную встречу на более поздний срок.

"Наши отношения с Турцией очень важны для Швеции и мы с нетерпением будем ждать продолжения диалога по общим для нас вопросам безопасности и обороны", - говорится в сообщении Йонсона в "Твиттере".

Хулуси Акар, в свою очередь, сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом проблему диалога со Швецией. По его словам, власти Швеции принимают недостаточные, с точки зрения Анкары, усилия для недопущения проведения "антитурецких" акций протеста в стране.

"Неприемлемо то, что нет никакого противодействия [протестам] и никакой реакции [на протесты]. Необходимые меры должны быть приняты", - заявил министр обороны Турции.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Визит главы минобороны Швеции Пола Йонсона в Турцию должен был состояться 27 января

Ранее в пятницу посла Швеции в Турции вызывали в турецкое министерство иностранных дел. Послу было заявлено, что Анкара рассматривает выданное властями страны разрешение на проведение акции протеста ультраправой группы, сочувствующей Рабочей партии Курдистана (признана террористической организацией властями Турции), как нарушение существующих между двумя странами договоренностей.

В мае прошлого года Швеция и Финляндия подали официальную заявку на вступление в НАТО. До этого обе страны придерживались политики военного нейтралитета. Решение о подаче заявки на вступление в альянс было принято на фоне российской агрессии в Украине.

Для вступления Швеции и Финляндии в НАТО необходимо, чтобы все члены альянса поддержали их заявку. Из 30 членов альянса только Венгрия и Турция еще не ратифицировали членство Швеции и Финляндии. Анкара при этом выдвинула двум странам требование прекратить поддержку курдских групп на их территории. Также турецкие власти потребовали, чтобы Швеция выдала Анкаре"подозреваемых в терроризме". Впоследствии Турция неоднократно заявляла, что Швеция и Финляндия пока не выполнили эти требования.

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