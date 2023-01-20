Ученые, отцы инвалидов, многодетные: кому в России дают и кому не дают отсрочку от мобилизации

58 минут назад

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Автор фото, PYOTR KOVALYOV/TASS

Вторая волна мобилизации не началась, однако в России ее по-прежнему ожидают - несмотря на то, что официально власти все разговоры об этом называют "слухами". Общественники пытаются добиться отсрочек от мобилизации для разных категорий мужчин - но Госдума не принимает эти поправки. Кому дали и кому не дали отсрочку, выяснила Русская служба Би-би-си.

Кроме отсрочки по здоровью, по действующему закону мобилизации могут избежать те, на ком полностью висит уход за больным близким родственником, единственные опекуны несовершеннолетних братьев или сестер, отцы-одиночки и многодетные (хотя сколько для отсрочки должно быть детей - тоже предмет спора).

Общественники и даже депутаты пытаются договориться об отсрочках для других уязвимых групп. Пока у них не получается.

Отцы детей с инвалидностью

В отличие от многодетных отцов, родители детей-инвалидов никаких отсрочек пока не получали.

Инициативная группа "Мы рядом!" уже дважды обращалась к Путину с просьбой не призывать родителей детей с особенностями. Последний раз они написали президенту 19 января. Тогда стало известно о гибели мужа участницы движения Марии Чудовой во время новогоднего удара по Макеевке.

У Чудовых двое детей, один из них - с ДЦП. С октября Чудова писала в гражданскую и военную прокуратуру, прося за мужа, но ей отвечали, что отсрочка для родителей детей с особенностями не предусмотрена.

Депутаты от партии "Новые люди" предложили законопроект, который предполагает отсрочку для родителей ребенка с инвалидностью, а также для единственного сына одинокого родителя, студентов госвузов и для людей, в семье которых уже кого-то мобилизовали. Когда этот проект будут рассматривать в Госдуме, пока неясно.

Ученые

Законопроект об отсрочке для кандидатов и докторов наук тоже внесла партия "Новые люди".

"Если мы как страна хотим развиваться, восстанавливать технологический суверенитет, ученых надо поддержать. Пусть спокойно работают на благо страны, ведь их разработки в итоге двигают вперед всю экономику", - написала в своем телеграм-канале депутат от "Новых людей" Сардана Авксентьева.

Но правовое управление Госдумы не поддержало законопроект. "В случае отклонения законопроекта утечка мозгов из России будет нарастать", - заявил на это внесший его депутат Михаил Матвеев.

Кроме того, "Новые люди" предложили дать отсрочку от мобилизации индивидуальным предпринимателям, у которых работает больше пяти сотрудников.

А что с многодетными отцами?

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Споры вокруг призыва многодетных отцов ведутся с сентября, с начала мобилизации.

Многодетными в большинстве регионов России считаются семьи, в которых от трех детей. Поначалу, в сентябре, отсрочку от мобилизации получили только отцы четырех детей до 16 лет. Впрочем, в начале осенней мобилизации по ошибке забирали даже и отцов четырех детей. Один такой многодетный отец из Якутии смог вернуться домой уже из полевого лагеря.

Но и семьям с тремя детьми, у которых забрали главного кормильца, тоже пришлось очень трудно. "Старший в школу начал ходить, а эти дома сидят. Сада в селе нашем нет. В своем доме, сами знаете, работы с утра до ночи - воду натаскай, дров наколи, печь растопи, животным корма дай. Если сейчас сложно, то когда Андрея увели, я прям за голову схватилась - ни сена, ни дров, стою одна посреди стоянки", - жаловалась жена мобилизованного фермера из Забайкалья корреспонденту "Настоящего времени" (издание признано в России "иностранным агентом").

В октябре отсрочку распространили и на отцов трех детей. Но это был не закон, а непубличное указание генштаба минобороны для военкоматов. Его подтверждал, например, государственный портал "Объясняем.РФ".

В декабре некоторых многодетных мобилизованных - в том числе отцов из Забайкалья - вернули домой.

Осенью в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предлагали поправки о защите многодетных отцов, отцов-одиночек, родителей ребенка с инвалидностью. Но Госдума не проголосовала за эти поправки.

А непубличное указание генштаба в любой момент может быть отменено. Именно об этом забеспокоилась в январе председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина. Ссылаясь на разговор с членом СПЧ Ириной Киркорой, она объявила, что отцы трех детей больше не под защитой и их могут мобилизовать.

С ней заочно поспорил зампред Совета Федерации Андрей Турчак. 13 января он заверил, что отсрочка для таких отцов все еще в силе. "Директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с МО, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему", - написал он в своем телеграм-канале.

Как обстоят дела на самом деле, до конца неясно. Сведения из разных источников поступают разные: на горячей линии минобороны изданию Daily Storm сказали, что вопрос с отсрочкой для отцов трех детей "еще прорабатывается".

Но та же Нина Останина выяснила подробности у военного комиссариата Магаданской области: там утверждают, что 21 декабря генштаб действительно отменил свою директиву не призывать отцов трех детей. Но 14 января все вернул обратно. То есть на сегодняшний день отцов трех детей все-таки призывать не должны.

Эти метания туда-сюда продолжаются не только на уровне директив. Мобилизованные чувствуют их на себе. Многодетных отцов из Забайкалья, которых один раз уже отправили воевать, а потом, после скандала, вернули обратно, снова призвали. Об этом 17 января рассказали журналистам две жены мобилизованных. Реакция властей в этот раз была быстрой: забайкальский губернатор Осипов обещал, что их все-таки отпустят домой (уже во второй раз).

Никто не знает, когда начнется (и начнется ли) новая волна мобилизации. Что известно точно - так это то, что указ о Путина об объявлении мобилизации в России до сих пор действует.