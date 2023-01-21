Премьера Британии Риши Сунака оштрафовали за непристегнутый ремень безопасности

11 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Rishi Sunak

Премьер-министра Великобритании Риши Сунака оштрафовали за то, что он не пристегнул ремень безопасности, когда ехал в автомобиле на пассажирском месте.

Полиция графства Ланкашир на северо-западе Англии заявила, что выписала штраф "42-летнему мужчине из Лондона".

Штраф за непристегнутый ремень безопасности в движущемся автомобиле - 100 фунтов (около 8,5 тыс. рублей), он может возрасти до 500 фунтов, в случае если нарушитель обратится в суд, но будет признан виновным.

В заявлении Даунинг-стрит говорится, что Сунак "полностью признает свою ошибку и приносит извинения", и заплатит штраф.

Премьер-министр, как утверждается, отстегнул ремень безопасности на время съемок промо-ролика в графстве Ланкашир о программе британского правительства по развитию регионов.

Это второй штраф Сунака за время его работы в правительстве. В апреле прошлого года он был оштрафован вместе с Борисом Джонсоном и его женой Кэрри за нарушение карантинных правил, введенных на время пандемии. Речь идет об одной из вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна: Сунак участвовал в праздновании дня рождения тогдашнего премьер-министра в июне 2020 года.

В партии либерал-демократов уже заявили, что, став вторым премьером в истории, оштрафованным полицией, Сунак "продемонстрировал такое же неуважение к правилам, как и Борис Джонсон".

"Они ведут себя так, будто для них закон один, а для остальных другой, но этот штраф - знак того, что консерваторы в итоге понесут заслуженное наказание", - сказала лидер партии Дейзи Купер.

В партии лейбористов заявили, что скандал со съемкой превратил премьер-министра в "посмешище".

Ранее депутат парламента от Консервативной партии (ее возглавляет Сунак) Саут Бентон предположил, что полиция Ланкашира напрасно тратит свое время, расследуя инцидент.