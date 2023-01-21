США уговорили союзников пока не ужесточать нефтяные санкции против России

10 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, ЕС ввел морское эмбарго на российскую нефть, но европейские компании и суда могут страховать и перевозить ее в третьи страны, если цена ниже потолка

США, в декабре убедившие Европу смягчить нефтяные санкции против России перед самым их вступлением в силу, сумели отговорить ЕС и от запланированного на февраль ужесточения этих санкций, поскольку Вашингтон опасается резкого скачка цен на нефть и нефтепродукты в случае масштабных перебоев в поставках из России.

Речь идет о так называемом потолке цен на российскую нефть. Страны "Большой семерки" и ЕС ввели его в декабре одновременно с европейским эмбарго на морские поставки нефти из России. Потолок установили на уровне 60 долларов за баррель.

Поскольку российская нефть сорта Urals стоила с тех пор дешевле, применять потолок не пришлось. Некоторые европейские страны, особенно Польша, Литва и Эстония, требовали понизить его.

Первый шанс сделать это должен был представиться уже в середине февраля, поскольку страны "Большой семерки" и ЕС договорились пересматривать потолок раз в два месяца и устанавливать его по меньшей мере на 5% ниже текущей рыночной цены.

Однако США уговорили союзников отложить этот пересмотр до середины марта, пишут агентства Рейтер и Блумберг.

Отсрочка даст время оценить последствия еще одного европейского эмбарго - на покупку и перевозку российских нефтепродуктов. Оно вступает в силу 5 февраля. На нефтепродукты, как и на нефть, будет введен свой потолок цен. Его начнут обсуждать на следующей неделе.

Зачем нужны "потолки"

Оба потолка - инициатива США и фактически послабление санкций против России.

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Дело в том, что помимо отказа ввозить нефть и нефтепродукты морем в ЕС европейское эмбарго запрещает европейским компаниям вообще иметь дело с российским сырьем, поставляемым морем куда бы то ни было. Из-за этого Россия лишилась доступа к европейским танкерам, страховке, финансированию и трейдингу. Альтернативу быстро найти невозможно, и Россия оказалась перед угрозой резкого падения экспорта.

Тогда США, обеспокоенные угрозой масштабного дефицита и скачка мировых цен на нефть и нефтепродукты, предложили Европе сделать исключение из запрета на перевозку и страхование российской нефти в третьи страны, если она продается ниже определенного Западом потолка. Правда, его установили на уровне выше текущих котировок.

И ЕС, и США при этом заявляют, что потолок работает.

Многие покупатели и страховщики на Западе отвернулись от российской нефти, даже если она продается ниже потолка, поскольку санкции - новый инструмент, и оценить риски сделок с российским сырьем очень сложно. В результате Россия вынуждена давать оставшимся смелым покупателям скидку.

Сколько теряет Кремль

На этой неделе главный европейский индикативный сорт нефти Brent стоил около $85 за баррель, тогда как российский Urals уходил из Приморска по $45, согласно котировкам Argus Media.

Поэтому Запад и говорит, что цель потолка достигнута - российская нефть продолжает поступать на мировой рынок, а у Кремля остается все меньше денег на финансирование вторжения в Украину.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эмбарго - только на поставки морем, ЕС продолжает получать российскую нефть по нефтепроводу "Дружба"

Вице-премьер Александр Новак рассказывал президенту Владимиру Путину на прошлой неделе, что Россия столкнулась с высокой стоимостью фрахта танкеров, и потому теряет деньги на продаже нефти.

Финский исследовательский центр CREA даже посчитал, сколько именно - 160 млн евро в день. В феврале, после вступления в силу эмбарго на нефтепродукты, сумма ежедневных потерь вырастет еще на 120 млн евро, - прогнозирует он.

Россия грозит ответными мерами, как и в декабре. Тогда Путин подписал указ о защите от потолка, но до нефтяной войны с Западом дело не дошло.