США признают ЧВК "Вагнер" "международной преступной организацией"

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кирби показал кадры, на которых, как утверждается, видны вагоны, перевозящие оружие из Северной Кореи в Россию

Министерство финансов США признает ЧВК "Вагнер" "транснациональной преступной организацией". На следующей неделе санкции в отношении военной компании и связанных с ней группировок по всему миру будут расширены.

"[ЧВК "Вагнер"] совершает жестокие преступления и нарушает права человека в Украине и в других регионах", - заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

"Мы будем неустанно работать над выявлением, разоблачением и преследованием тех, кто оказывает помощь "Вагнеру", - добавил он.

Новое обозначение ЧВК "Вагнер" позволит правительству США применять более широкие санкции против группировки, которая воюет в Украине, а также в Сирии, Ливии и Центральноафриканской Республике.

По словам Кирби, в настоящее время в Украине насчитывается около 50 тысяч наемников "Вагнера". Около 80% бойцов "Вагнера" были набраны из тюрем.

За время войны в Украине "Вагнер" фактически стал конкурировать с регулярными вооруженными силами России. Это привело к "росту напряженности" между российскими чиновниками и основателем "Вагнера", бизнесменом Евгением Пригожиным, считают в США.

Пригожин уже отреагировал на заявление Белого дома. "Наконец-то теперь ЧВК "Вагнер" и американцы - коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть "разборка преступных кланов", - говорится в заявлении его пресс-службы.

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На брифинге также было объявлено, что США передали в комитет Совета безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи доказательства поставок Пхеньяном оружия "Вагнеру".

Кирби продемонстрировал фотографии, полученные американской разведкой, на которых видны российские железнодорожные вагоны, въезжающие в Северную Корею. В эти вагоны, как утверждается, были погружены ракеты для последующего использования силами "Вагнера".

"Мы ожидаем, что он ["Вагнер"] продолжит получать северокорейские системы вооружений, - сказал Кирби. - Мы, безусловно, осуждаем действия Северной Кореи и призываем КНДР немедленно прекратить поставки "Вагнеру", и мы делаем следующий шаг, принимая меры против самого "Вагнера".

При этом США не считают, что поставки северокорейского оружия оказали значительное влияние на боевые действия в Украине.

Силы "Вагнера", предположительно, понесли тяжелые потери, пытаясь захватить Бахмут, так как им было приказано продвигаться по открытой местности под огнем противника, утверждают украинские военные.

Вопреки законам

Создание частных военных компаний для участия в вооруженных конфликтах российским законодательством не предусмотрено.

Статья 208 УК РФ "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем" предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы за создание вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом.

В 2018 году пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что "де юре у нас нет таких юридических лиц, как частные военные компании".

В сентябре 2022 года Пригожин впервые публично заявил, что он является организатором и управляет ЧВК "Вагнер", хотя ранее многократно успешно опровергал аналогичные утверждения СМИ в судах.

13 января минобороны России в своей сводке впервые упомянуло ЧВК "Вагнер", признав его заслуги во взятии Соледара.

"Вагнер" при этом не подчиняется минобороны. Об этом говорилось, в частности, в ответе начальника генштаба ВС России Валерия Герасимова депутату Мосгордумы Евгению Ступину.

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