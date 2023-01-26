Отец режиссера Тимофея Кулябина отправлен под домашний арест в Новосибирске

час назад

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Автор фото, Mikhail Tereschenko/TASS Подпись к фото, Александр Кулябин возглавлял новосибирский драматический театр "Красный факел" 23 года

Суд в Новосибирске отправил под домашний арест бывшего директора театра "Красный факел" Александра Кулябина, отца известного режиссера Тимофея Кулябина. Кулябин-младший еще весной осудил вторжение в Украину, после чего его спектакли пропали из репертуара российских театров.

Бывшего директора новосибирского театра заподозрили в незаконных выплатах своему сыну, писали СМИ. Заседание суда об избрании меры пресечения проходило в закрытом режиме по просьбе следствия.

Кулябина-старшего отправили под домашний арест, несмотря на готовность нескольких известных актеров, среди которых Евгений Миронов, Константин Райкин, Юлия Пересильд, Елизавета Боярская и Александр Балуев, стать его личными поручителями.

Александр Кулябин был задержан во вторник, 24 января, в его квартире провели обыск. В отношении бывшего театрального директора возбуждено уголовное дело о растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), по ней ему грозит до 10 лет лишения свободы. В квартире у него прошел обыск. Ущерб от действий экс-директора театра оценивается в сумму свыше 1,8 млн рублей, утверждают в областной прокуратуре.

Александр Кулябин, занимавший должность директора "Красного факела" последние 23 года, был уволен в конце декабря прошлого года. В министерстве культуры Новосибирской области решение уволить Кулябина-старшего не объяснили.

Тимофей Кулябин связал увольнение своего отца с его, Кулябина-младшего, антивоенной позицией.

Незадолго до увольнения Кулябина-старшего из репертуара "Красного факела" пропали спектакли его сына, который до февраля 2022 года занимал должность главного режиссера театра.

Театр отменил запланированные на январь и февраль показы спектаклей "Онегин" и "Дикая утка" в постановке Кулябина-младшего. Остальные спектакли Тимофея Кулябина больше не играются, а его имя в их описании в архиве больше не упоминается.

"Да, я понимал, что это [антивоенное высказывание] шарахнет и по театру, и по ним, но я не могу молчать", - сказал Тимофей Кулябин в интервью "Медузе" (внесена в реестр "иноагентов" в России).

Автор фото, Eugeny Kurskov/TASS Подпись к фото, Спектакли Тимофея Кулябина были сняты с репертуара во многих российских театрах, в том числе в Большом театре

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Сразу после вторжения российских войск в Украину Тимофей Кулябин, находившийся на тот момент по работе в Чехии, публично выступил с осуждением действий российских властей. Он также написал заявление об увольнении из театра и решил не возвращаться в Россию.

Вскоре после антивоенного высказывания Тимофея Кулябина его спектакли были сняты с показа во многих театрах России. В том числе еще весной прошлого года его постановки - оперы "Дон Паскуале" и "Русалка" - пропали из репертуара Большого театра.

Аналогичным образом российские театры поступили со спектаклями многих режиссеров, осудивших решение властей начать военную агрессию в Украине. Так, с показа были сняты спектакли Кирилла Серебренникова, Дмитрия Крымова, Александра Молочникова.

Некоторые спектакли продолжают идти, но имена режиссеров, выступивших против войны, не упоминаются. Так произошло, например, со спектаклями Миндаугаса Карбаускиса и Римаса Туминаса - их имена были убраны из афиш в театрах, которые они возглавляли многие годы - Московского театра им. Вл. Маяковского и театра им. Евгения Вахтангова.

В сентябре 2022 года "Красный факел" отменил премьеру спектакля по антивоенной пьесе Карела Чапека "Белая болезнь" в постановке режиссера Глеба Черепанова. Тогда руководство театра обяснило такое решение неуместностью постановки "в конкретный период". Работа над спектаклем, в котором рассказывается о подготовке властями страны вторжения в соседнее государство, шла с 2020 года.

Тимофей Кулябин - один из самых известных молодых театральных режиссеров в России. Его спектакли "Три сестры", "Онегин" и "Дети солнца" были удостоены "Золотой маски" - главной театральной премии страны.

Имя Тимофея Кулябина стало известно широкой публике в 2015 году - из-за скандала с оперой "Тангейзер" в Новосибирском театре оперы и балета. Тогда Тимофей Кулябин и директор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Борис Мездрич стали ответчиками по делу об оскорблении чувств верующих, усмотревших пасквиль на христианство в постановке оперы Рихарда Вагнера "Тангейзер". Заявителем в прокуратуру выступил митрополит Новосибирский и Бердский (ныне - митрополит Владимирский и Суздальский) Тихон, который при этом признался, что не видел спектакля. Тогда суд встал на сторону Кулябина и Мездрича, и дело было прекращено.

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