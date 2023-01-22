В доме Байдена обнаружили еще одну партию секретных документов

54 минуты назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сотрудники спецслужб проводят обыск в доме Байдена

Сотрудники минюста США в ходе 13-часового обыска в доме президента США Джо Байдена в штате Делавэр нашли еще шесть секретных документов, рассказал журналистам адвокат Роберт Бауэр.

Некоторые документы, изъятые в пятницу в доме в Уилмингтоне, относятся к тому периоду, когда Байден был сенатором, а другие - ко времени его пребывания на посту вице-президента.

По словам адвоката, в ходе обысков также были изъяты "личные рукописные заметки" и "сопутствующие материалы". Байден и его жена при этом не присутствовали.

Президент разрешил следователям провести обыск всего помещения и проверить, есть ли там документы, связанные с его деятельностью на посту вице-президента, или секретные материалы, сообщил адвокат.

Первые сообщения об обнаружении документов, относящихся к периоду, когда Джо Байден занимал пост вице-президента (2009-2017 годы), появились в январе.

Автор фото, Reuters

Документы были найдены при переезде расположенного в Вашингтоне аналитического центра Университета Пенсильвании (Penn Biden Center), работу которого президент курирует в статусе почетного профессора, в его личном кабинете, который Байден занимал с 2017 до 2019 гг.

Еще больше вопросов возникло, когда выяснилось, что вашингтонские файлы были обнаружены еще 2 ноября, однако официально эту информацию обнародовали лишь спустя два с лишним месяца.

Спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти уже обвинил президента Байдена в том, что в преддверии промежуточных выборов тот умышленно скрыл факт обнаружения у него секретных материалов от общественности, поскольку скандальная новость могла ослабить позиции демократов.

Вторая партия документов была обнаружена 20 декабря в доме Байдена в Уилмингтоне, а еще один документ был найден там 12 января.

После обнаружения документов президент и его команда, как утверждается, немедленно передали их Национальному архиву и министерству юстиции.

Для расследования дела о секретных документах был назначен спецпрокурор Роберт Хур.

Аналогичное расследование ведется и в отношении предшественника Байдена на президентском посту. В прошлом году ФБР провела обыск в резиденции Дональда Трампа в штате Флорида, где также было обнаружено более 300 документов под грифом "секретно" и "совершенно секретно".

Ранее, комментируя результаты обыска в доме Трампа, Байден назвал обращение своего предшественника с секретной документацией абсолютно безответственным.