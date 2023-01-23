Польша готова поставить Украине 14 танков Leopard 2 без оглядки на Германию, но все же обратилась в Берлин с запросом

16 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Сага об отправке Украине современных танков Leopard 2 немецкого производства продолжается.

Союзники по-прежнему не могут договориться об отправке Украине немецких танков Leopard 2 - при том, что, по всей видимости, танки в Европе есть. Мешают законы Германии и осторожная позиция германского канцлера Олафа Шольца.

Суть проблемы, как минимум на поверхности, в том, что "Леопарды" производятся в Германии и для их передачи из одной страны в другую требуется согласие германского правительства. Согласно действующим правилам, Берлин должен санкционировать любой реэкспорт своих танков другими странами.

А Германия в силу ряда причин, в том числе и наследия Второй мировой войны, до недавнего времени принципиально не поставляла оружие в зоны конфликтов.

Ситуация изменилась лишь с началом российского вторжения в Украину, и то не сразу.

В середине февраля 2022 года тогдашний министр обороны страны Кристина Ламбрехт (недавно ушедшая в отставку) решилась на первый шаг, пообещав поддержать ВСУ пятью тысячами касок, за что подверглась многочисленным насмешкам сторонников более решительной помощи Киеву.

Несколько месяцев спустя Германия уже поставляла Украине бронетранспортеры и жизненно важные системы противовоздушной обороны, такие как зенитные ракеты IRIS-T и Patriot.

Однако с танками, которые являются наступательным видом вооружений, все оказалось сложнее.

Опять не договорились

В пятницу представители 54 стран-союзниц Украины - участниц контактной группы "Рамштайн", - на очередном совещании по вопросам предоставления помощи Киеву договорились о поставке большего количества бронетехники, систем ПВО и боеприпасов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Великобритания обещала Украине 14 танков Challenger-2

Владимир Зеленский поблагодарил партнеров по НАТО за военную помощь, но добавил, что за поставку современных танков Киеву еще предстоит побороться.

"Каждый день делается все более очевидным, что альтернативы нет, что решение о танках должно быть принято", - сказал он.

Вопрос о поставке "Леопардов", однако, не сдвинулся с места.

Не помогли ни совместное заявление министров иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы с просьбой к Германии "немедленно предоставить танки Leopard 2 Украине", сделанное в субботу, ни обращение президента Украины Владимира Зеленского в эфире общественного германского телевидения, впервые обратившегося непосредственно к Германии с просьбой о поставках "Леопардов".

По итогам встречи министр обороны Украины Алексей Резников заявил: У нас был откровенный разговор по "Леопардам-2". Он будет продолжен".

Автор фото, EPA Подпись к фото, Алексей Резников с министрами обороны США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом в Рамштайне

По словам назначенного на прошлой неделе нового министра обороны Германии Бориса Писториуса, правительство страны пока не приняло решения относительно "Леопардов".

"Сегодня мы не готовы сказать, когда такое решение может быть принято и в какой форме", - сказал Писториус по окончании встречи министров обороны стран-участниц "Рамштайна".

При этом Писториус заверил, что Германия не собирается специально блокировать поставки.

Берлин не против?

В воскресенье министр иностранных дел Германии Анна Баербок также заявила, что Берлин не будет препятствовать отправке танков Leopard 2 из Польши в Украину.

"На данный момент этот вопрос не задавался, но, если бы нас попросили, мы бы не стали препятствовать", - сказала она в воскресенье французскому телеканалу LCI TV.

В минувшие выходные премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша намерена собрать коалицию из стран НАТО, которые также располагают танками Leopard 2 и готовы передать их Киеву без одобрения Берлина. Варшава, по его словам, готова предоставить Украине 14 танков.

"Даже если в конечном итоге мы не получим этого согласия, в рамках небольшой коалиции мы все равно передадим Украине наши танки вместе с другими", - сказал Моравецкий.

В понедельник Польша официально запросила одобрение Германии на поставки Украине танков Leopard 2.

Однако Варшава добивается, чтобы Берлин и союзники по НАТО также прислали свои собственные "Леопарды" - понятно, что 14 польских танков ситуацию на поле боя существенно не изменят.

При этом советник президента Польши по внешней политике Марчин Пшидач заявил, что приветствует заявление Баербок, но предпочел бы услышать подтверждение позиции Германии от канцлера Олафа Шольца.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В целом политика Шольца по Украине пользуется популярностью в Германии - согласно недавнему опросу, 41% считают, что Германия поставляет нужное количество оружия, 26% - слишком много, а 25% - недостаточно

Позиция Берлина

Между тем Шольц традиционно скептически относится к участию Германии в военных конфликтах. Берлин опасается спровоцировать Москву на новую эскалацию, хотя многие эксперты полагают, что это не так.

Сама идея немецких танков на земле Украины в самой Германии тоже не всем по душе, вызывая очень неприятные ассоциации со Второй мировой войной.

Правда, вторжение России в Украину в одночасье перевернуло многие представления германского руководства об оборонной политике: после начала войны Шольц пообещал, что немецкие власти будут инвестировать в бундесвер более 2% национального ВВП (общее требование для всех стран НАТО, которое в Берлине раньше считали избыточным).

В мае немецкому парламенту удалось договориться о создании фонда в 100 млрд евро для модернизации армии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Франция собирается отправить Украине легкие танки AMX-10RC

Танки есть?

А в минувшие выходные канцлер ФРГ встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном: Франция уже обязалась отправить в Украину легкие танки, и Макрон намекнул на возможность поставки ВСУ тяжелых танков Leclerc французского производства.

А на прошлой неделе появились сообщения, что Германия готова поставить Украине "Леопарды" - но только при условии, что США согласятся отправить Киеву свои танки M1 Abrams. Но по словам министра обороны США Ллойда Остина, выступавшего после встречи членов "Рамштайна" в пятницу, это не так, и Берлин не ждет, когда США сделают первый шаг.

В субботу немецкий еженедельник Spiegel сообщил, ссылаясь на источники в правительстве Германии, что министерство обороны страны еще несколько месяцев назад составило список всех имеющихся в его распоряжении танков Leopard разных моделей.

В нем учтены и танки, которые могли бы быть поставлены Украине.

По данным издания, в распоряжении бундесвера есть 212 функционирующих "Леопардов" разных моделей. Еще около ста танков, по состоянию на начало лета 2022 года, находились в ремонте.

Однако даже если канцлер даст зеленый свет на отправку "Леопардов", их производитель концерн Rheinmetall предупредил, что требования по ремонту и подготовке задержат поставку в войска на месяцы.

Залог победы?

Танки Leopard 2 были специально разработаны для борьбы с российскими Т-90, которые Москва активно использует в войне против Украины.

По оценкам, в мире насчитывается более двух тысяч "Леопардов" разных модификаций, и президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 300 из них помогут обеспечить поражение России.

Как отмечает аналитик Би-би-си по вопросам вооружений Крис Партридж, особенно привлекательным для Киева их делает то, что почти две трети всех произведенных "Леопардов" все еще находятся в Европе. Поэтому их довольно просто доставить в Украину и к тому же облегчает техническое обслуживание и ремонт - жизненно важные аспекты любой системы вооружения.

Поставки западных боевых танков (в достаточном количестве) по мнению многих экспертов имеют решающее значение для победы Украины - или как минимум для того, чтобы сдержать готовящееся, по всей видимости, масштабное весеннее наступление российских войск.

Однако на сегодняшний день твердое обещание поставить ВСУ современные танки дала только Великобритания, которая обещает поставить Украине 14 танков Challenger 2. Другие страны отправили или обещали отправить бронетранспортеры, а также системы ПВО и другую тяжелую технику. Между тем, украинские военные с каждым днем все сильнее нуждаются в современных боевых машинах.