Какой будет коронация короля Карла III в мае: лазерное шоу и концерт в Виндзоре

час назад

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Подпись к фото, Коронация Карла III станет более скромным мероприятием, нежели коронация его матери, однако основные традиции будут соблюдены

Букингемский дворец обнародовал планы проведения коронации короля Карла III и королевы Камиллы. Кроме официальной церемонии в лондонском Вестминстерском аббатстве, в Виндзорском замке пройдет концерт с участием, как было сказано, "самых известных музыкальных артистов мира" и специально собранного "коронационного хора".

Концерт, который назначен на 7 мая, будет транслироваться Би-би-си.

Сама коронация состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. День начнется с торжественной процессии в собор, а закончится традиционным появлением короля и королевы на балконе Букингемского дворца.

Король и королева-консорт отметили, что надеются, что коронация даст возможность всей стране принять участие в торжестве и отпраздновать вместе с ними.

Автор фото, WPA Pool Подпись к фото, 10 лет назад нынешний король, будучи еще принцем Уэльским, вместе с женой принял участие в благодарственной службе в Вестминстерском аббатстве, посвященной 60-летию коронации Елизаветы II

Стало также известно, что "коронационный хор" будет собран из представителей любительских коллективов, в том числе хоров Национальной службы здравоохранения, сообществ беженцев, певческих групп ЛГБТ+ и людей с нарушением слуха.

Этот состав отражает главную цель торжеств: они должны охватить как можно более широкий слой британского общества и соединить освященные временем традиции с современностью.

Автор фото, Mirrorpix Подпись к фото, Маяк в городе Уитли-Бэй на севере Англии укрвшен и зажжен в честь коронации Елизаветы II

Насколько известно, запланировано световое шоу с использованием лазеров и дронов, но зажигать маяки по всей стране, что входило в традицию прежних коронационных традиций, не планируется.

Что нас ждет в коронационные выходные:

Суббота, 6 мая: коронационная служба в Вестминстерском аббатстве; коронационное шествие; появление на балконе Букингемского дворца.

Воскресенье, 7 мая: концерт и световое шоу в Виндзорском замке; уличные вечеринки. Это - традиционные празднования, которые могут устраивать жители отдельных улиц, или кварталов. На них следует подавать предварительные заявки, чтобы полиция, если они будут одобрены, могла перекрыть движение.

Понедельник, 8 мая: дополнительный выходной, а также "День помощи" (Big Help Out), в котором граждан Соединенного Королевства призывают принять участие в волонтёрских программах.

Кто именно будет принимать участие в концерте в Виндзоре, пока не известно. Однако его организаторы дали понять, что речь идет о "крупнейших мировых артистах".

Автор фото, VICTORIA JONES Подпись к фото, Дайана Росс была одной из главных участниц концерта в честь юбилея Елизаветы II

Также ожидается, что в концерте будут представлены все жанры, включая музыку, танцы и художественную декламацию театральных и кинозвезд, поскольку Карл III - большой поклонник Шекспира.

Лазерное световое шоу будет сопровождаться подсветкой самых знаменитых мест по всей стране.

В прошлом году в концерте в честь платинового юбилея Елизаветы II принимали участие Дайана Росс и сэр Род Стюарт.

Коронация в Вестминстерском аббатстве

Обряд коронации пройдет в Вестминстерском аббатстве - и как всегда будет наполнен религиозным символизмом, но также обещает быть и очень зрелищным.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Карл III будет коронован короной Св. Эдуарда, так же, как и его мать

Всех деталей мы пока не знаем, но, скорее всего, церемония будет короче и скромнее, нежели коронация Елизаветы II в 1953 году, которая продолжалась три часа.

Ранее стало известно, что Карл III решил исключить из церемонии некоторые традиционные моменты, например, присягу на верность. Ее должны были приносить монарху все мужчины королевской семьи, так называемые, "королевские герцоги" (royal dukes).

Это, однако, не коснется старшего сына короля, принца Уэльского, который будет обязан преклонить колени перед отцом и поклясться ему в верности "и душой и телом".

Автор фото, Bettmann Подпись к фото, В коронационной процессии Елизаветы II принимали участие солдаты и моряки изо всех частей Британской империи

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Насколько известно, сейчас специальная королевская комиссия решает, какие традиционные роли в коронации сохранить, а какие упразднить.

Например, ранее в коронации принимали участие: "Последователь красного дракона" (младшая должность в Геральдической палате, названная в честь красного дракона, изображенного на гербе Уэльса), "Последователь единорога" (герольд, так называемого "Суда лорда Льва", или "Львиного суда", который регулирует геральдику в Шотландии), "Кавалеры Золотой шпоры" (исторически те рыцари, которые отличились на поле боя и получили право покрывать позолотой свои доспехи. Отличие сохранилось и после упразднения доспехов: например, ими были Исаак Ньютон и отстроивший Лондон после пожара 1666 года, Кристофер Рэн) и "Носитель Белого жезла" (он символизирует королевские традиции Ирландии).

На коронации Елизаветы II в 1953 году присутствовали более 8 тыс. гостей. Ожидается, что число приглашенных на коронацию Карла III будет в четыре раза меньше, поскольку Вестминстерское аббатство не может вместить более 2200 человек.

Автор фото, Samir Hussein Подпись к фото, Первое Рождество короля Карла III. Принцу Уильяму, как наследнику престола, придется клясться в верности своему отцу на коронации

Более скромным будет и коронационное шествие. 70 лет назад в нем приняли участие 16 тыс. человек.

Но на сей раз король и королева-консорт приедут в аббатство сразу из дворца, в сопровождении людей, имеющих непосредственное отношение к королевскому дому. Вернуться они планируют в составе более масштабной коронационной процессии, точный состав которой пока не известен, так же как мы не знаем, какие именно члены королевской семьи появятся вместе с ними на балконе.

Не исключено, что и дресс-код для приглашенных на коронацию будет более современным и не таким жестким, как у Елизаветы II.

Автор фото, Chris Jackson Подпись к фото, Первая официальная фотография нового короля и нового принца Уэльского с женами, еще в трауре после кончины Елизаветы II

Кроме того, можно с большой долей вероятности предположить, что сама служба будет многоконфессиональной, с участием представителей различных религий, а также, что сам текст коронационной присяги может быть обновлен, чтобы соответствовать более широкому спектру современных представлений.

И, почти наверняка, стоимость коронации, за которую платит государство, будет сведена к минимуму. По данным библиотеки Палаты общин, коронация в 1953 году стоила 18,8 млн фунтов стерлингов в ценах 2021 года.

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