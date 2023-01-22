Борис Джонсон снова приехал в Украину. Он встретился с Зеленским и посетил Бучу и Бородянку

57 минут назад

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Автор фото, Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова приехал в Украину - уже в четвертый раз с 24 февраля, но впервые в неофициальном качестве. С сентября он не занимает никаких постов, кроме должности депутата британского парламента от своего избирательного округа.

Джонсон встретился с президентом Владимиром Зеленским и посетил тяжело пострадавшие от войны киевские пригороды Бучу и Бородянку.

Автор фото, president.gov.ua

Корреспондент Би-би-си в Украине Джеймс Уотерхаус разместил в "Твиттере" видео встречи Джонсона c Зеленским. На кадрах видно, что Зеленский вышел навстречу Джонсону на улицу. Джонсон эмоционально восклицает: "Вам не стоило так беспокоиться, боже мой, это слишком большая честь, вы оказываете мне слишком большую честь, господин президент!"

"Я слышал ваши заявления в Давосе, очень благодарю за них. Спасибо за поддержку нашей страны", - сказал Зеленский Джонсону.

Во время Давосского форума Джонсон призвал страны мира предоставить украинцам танки. "Нужно дать Зеленскому все инструменты, которые ему нужны, чтобы сделать дело. И они победят!" - говорил тогда Джонсон.

Автор фото, president.gov.ua

Визит Джонсона совпал по времени с появлением очередных обвинений в неаккуратности с личными финансами в его адрес. В воскресенье председатель оппозиционной Лейбористской партии Аннелиза Доддс призвала провести срочное расследование утверждений, которые содержатся в посвященной Джонсону публикации газеты Sunday Times.

Ее журналисты утверждают, что председатель совета управляющих Би-би-си Ричард Шарп помог Джонсону обеспечить гарантии для займа, и это произошло за несколько недель до того, как тогдашний премьер рекомендовал Шарпа на должность в британской вещательной корпорации.

Шарп заявил, что конфликта интересов в данном случае не было, и он просто помог одним людям найти других. В заявлении представителя Джонсона сказано, что тогдашний премьер не получал от Шарпа консультаций по финансовым вопросам.

Во время визита в Киев Джонсон не комментировал публикацию Sunday Times.

Автор фото, president.gov.ua

С президентом Украины он обсудил подготовку "саммита мира", который планируется провести в феврале и на котором Киев надеется реализовать свою формулу достижения мира.

"Уверен, что самой лучшей гарантией для нас было бы членство в НАТО, - сказал Зеленский. - Важно активно продвигать мысль о том, что наше государство должно стать членом Альянса".

Во время войны Великобритания стала одним из самых последовательных союзников Украины. Считается, что именно Джонсон помог объединить западных лидеров в вопросе оказания военной помощи Киеву. Он также стал первым иностранным руководителем, посетившим Киев после начала российского вторжения.