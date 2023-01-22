"Киреева убили в машине СБУ". Глава военной разведки Украины Буданов заявил, что смерть участника переговоров России и Украины помогла Москве

час назад

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Автор фото, TASS/Aleksandr Kryazhev Подпись к фото, Украинская делегация на российско-украинских переговорах в Беларуси. Денис Киреев пятый справа.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что убийство участника российско-украинских переговоров банкира Дениса Киреева было выгодно Москве. По словам Буданова, Киреев, которого убили в Киеве 5 марта 2022 года, был штатным сотрудником Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины и на переговорах должен был выполнить задание этой спецслужбы.

Буданов рассказал о новых подробностях дела Киреева в интервью украинской службе "Радио Свобода" (украиноязычное подразделение "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", которое в России объявлено "иностранным агентом"). Он прокомментировал вышедшую три дня назад публикацию американской газеты Wall Street Journal о Кирееве под заголовком "Российский шпион или украинский герой", в которой эта история была впервые рассказана подробно.

Американское издание пишет со ссылкой на Буданова, что именно предоставленные Киреевым разведанные помогли Украине вовремя отреагировать на российское нападение на аэропорт в Гостомеле под Киевом, что предотвратило захват украинской столицы армией РФ.

Как сказано в публикации Wall Street Journal, Киреев в середине 2010-х годов работал на братьев Андрея и Сергея Клюевых - украинских бизнесменов, близких к пророссийскому президенту Виктору Януковичу. В 2015-м году США ввели против Андрея Клюева санкции, обвинив его в попытках подорвать демократию в Украине. Журналисты издания не смогли связаться с Клюевыми, чтобы получить от них комментарии в связи с делом Киреева.

Перед началом российского вторжения, как сообщил Буданов WSJ, Киреев начал выполнять задания украинской разведки.

А 28 февраля, то есть через четыре дня после начала полномасштабной войны, он был одним из участников украинской делегации на переговорах с Россией, которые состоялись в Беларуси. Он должен был принимать участие во втором раунде переговоров в начале марта, но был убит по дороге.

"Затянуть процесс"

В интервью украинской службе "Радио Свобода" Буданов подтвердил, что Киреев был участником переговоров между двумя странами, так как лично знал двух членов российской делегации. При этом его задачей было "затянуть процесс, чтобы выиграть время".

Сразу после смерти Киреева некоторые украинские СМИ сообщили со ссылкой на свои источники, что Служба безопасности Украины убила его как предателя, то есть как человека, работавшего на российские спецслужбы. Однако уже 5 марта Главное управление разведки министерства обороны официально сообщило, что Киреев погиб во время выполнения специального задания и назвало его в числе "профессионалов, преданных своему делу и защите Украины".

Автор фото, gur.gov.ua Подпись к фото, Денис Киреев (фото с сайта ГУР Украины)

В интервью "Радио Свобода" Буданов заявил, что Киреев был штатным сотрудником ГУР и "не был шпионом". Он добавил, что знал его с 2009 года.

Глава украинской военной разведки также описал обстоятельства, при которых был убит Киреев. "Его вызвали, он из моего кабинета поехал туда [в СБУ] … Приблизительно за 200 метров до центрального здания СБУ (он туда выезжал) выехал бус, то есть просто вырвался на встречную, выбежали сотрудники "Альфы" с криками "Это СБУ!".

"Киреев сказал всем остановиться, - продолжает Буданов. - Потом его пересадили в микроавтобус, который поехал не в это центральное здание, а за несколько кварталов. Потому произошло то, что произошло… И его тело выпало из этого микроавтобуса".

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Описывая цели тех, кто стоит за убийством Киреева, Буданов заявил: "У того, кто это намерено сделал, было целью не допустить того, чтобы мы вмешались в чужую игру и затянули этот процесс для того, чтобы позволить нашим ВСУ, скажем так, провести определенные действия по отпору врагу".

Глава ГУР при этом заявил, что "в первую очередь с украинской стороны" была "определенное число людей, которые, скажем так, не очень хотели, чтобы Украина победила", и добавил, что это "его личное мнение". Буданов не уточнил, имеет ли он в виду предполагаемых российских агентов в СБУ или кого-либо еще.

СБУ официально не комментировала смерть Киреева, но через несколько месяцев после него украинский президент Владимир Зеленский уволил главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, провел серию перестановок среди ее генералов; также было заведено более 650 уголовных дел о госизмене, напоминала WSJ.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также комментировал это убийство в интервью Delfi. Он заявил, что оно было связано с отсутствием координации между силовыми структурами в первые дни войны.

Как заявил Кирилл Буданов, отвечая на это высказывание, "я бы сказал немного иначе, но комментировать мнение господина Михаила не буду".