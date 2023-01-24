Сторонник Трампа, позировавший с ногами на столе в кабинете Нэнси Пелоси, признан виновным

час назад

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Автор фото, Getty Images

Один из самых известных участников беспорядков в Вашингтоне 6 января 2021 года, Ричард Барнетт, позировавший с ногами на столе в кабинете спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, признан виновным по нескольким пунктам обвинения. Ему грозят десятки лет тюрьмы.

62-летний Ричард Барнетт по кличке "Биго" вместе с другими сторонниками Дональда Трампа 6 января ворвался в здания Конгресса США, чтобы помешать провозглашению Джо Байдена победителем президентских выборов.

Он проник в кабинет Нэнси Пелоси, водрузил там ноги на стол и позировал для фотографов, оставил на столе надпись сексистского содержания, а когда полиция выгнала его вместе с другими из здания, хвастался в мегафон, что "взял кабинет Пелоси".

При этом у Барнетта при себе, по данным следствия, было травматическое оружие, и, как говорили в суде прокуроры, если бы он застал Нэнси Пелоси на месте, то мог бы ранить ее.

Нэнси Пелоси во время штурма Капитолия мятежниками была вынуждена бежать вместе с другими конгрессменами.

Жюри присяжных совещалось всего три часа прежде чем признать Барнетта виновным по всем восьми пунктам обвинения, которые включали препятствование проведению официальных процедур, нахождение с оружием в помещениях с ограниченным доступом и хищение государственного имущества.

Суд проходил в Вашингтоне.

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Обвинение доказывало в суде, что бывший пожарный Ричард Барнетт приехал в Вашингтон за 1600 километров из родного штата Арканзас, будучи заранее готовым к насильственным действиям.

Барнетт объяснял, выступая в суде, что действовал под влиянием момента и просто "плыл по течению".

После оглашения вердикта он заявил, что суд не был справедливым, потому что среди присяжных не было "равных ему", то есть, таких же как он людейю. Адвокат Барнетта Джо Макбрайд намекнул, что если бы его подопечного судили в Арканзасе, все могло бы быть иначе.

Оглашение приговора назначено на 3 мая и, несмотря на то, что Барнетту грозят десятки лет тюрьмы, до этого дня судья оставил его на свободе.

По делу о штурме Капитолия обвинения предъявлены почти тысяче человек, и почти 500 из них признали вину.