Правительство России уволило Владимира Мау с поста ректора РАНХиГС

47 минут назад

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Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS

Владимир Мау освобожден от должности ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС). Летом он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, но затем оно было прекращено.

Как сообщила пресс-служба правительства России, Мау уволен по собственному желанию "в связи с состоянием здоровья". Исполняющим обязанности ректора назначен директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, работавший проректором. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В конце июня 2022 года Мау предъявили обвинения по делу о хищении бюджетных средств, возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора "Шанинки" Сергея Зуева.

В начале августа стало известно, что и Ракова, и Зуев признали вину, после чего их освободили из-под ареста, назначив более мягкую меру пресечения.

Задержание Мау источники Би-би-си в академической среде связывали с давлением властей на систему высшего образования в стране, хотя сам Мау всегда был предельно осторожен в публичных высказываниях и лоялен власти.

В октябре уголовное преследование Мау было прекращено. Дело против Мау закрыли в связи с его непричастностью к совершению инкриминируемого преступления, говорил его адвокат Алексей Дудник.

После прекращения дела в РАНХиГС сообщили, что Мау ушел в ежегодный плановый отпуск. По данным источников ТАСС и РИА Новости, Мау уехал из России в Израиль.

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Корреспондент Русской службы Би-би-си Сергей Горяшко о том, кем был Мау для РАНХиГС и российской власти:

"Мау был самым высокопоставленным фигурантом этого уголовного дела. А РАНХиГС, которым он руководил, - самый большой университет в Европе.

С одной стороны, в академии проводили обучение чиновников и была открыта "школа губернаторов", которой Мау занимался лично. С другой стороны, в РАНХиГС есть Институт общественных наук (ИОН) с девятью факультетами гуманитарного направления, выстроенный по западному образцу. Там была программа Liberal Arts, но она закрылась вскоре после ареста Мау - к ней ранее возникли претензии у прокуратуры.

Возможно, силовики сочли, что программе со словом "liberal" в названии не место в государственном вузе. Так или иначе, но они обнаружили, что программа "направлена на разрушение традиционных ценностей российского общества и искажение истории".

Совмещать внутри одного университета "школу губернаторов" и программу Liberal Arts мог, пожалуй, только Мау. После начала войны это перестало быть возможным.

Мау, как рассказывали мои собеседники из РАНХиГС и среди знакомых ректора, пытался создавать в гигантской академии разнообразие и, как называл их политолог Владимир Гельман, "карманы эффективности" - относительно небольшие самостоятельные структуры вроде того же ИОН, которые могли бы поднимать рейтинги всей академии. Рейтинги Мау волновали.

Едва ли Мау пал жертвой чьего-то желания возглавить огромный университет - все мои собеседники утверждают, что в структуре академии разобраться очень сложно. Все эти 20 лет система в основном держалась на ее бессменном руководителе.

Сам Мау, хотя он больше ученый, чем администратор, дорожил своей должностью, стараясь угодить во власти и условным либералам, и государственникам. Но к концу 2022 года ситуация изменилась.

Какой РАНХиГС будет без Мау, можно предположить, посмотрев, чем занимался и.о. ректора Алексей Комиссаров. Проректор академии возглавлял в ней институт Высшей школы государственного управления, именно на ее базе с 2017 года работала программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы - та самая "школа губернаторов". Комиссаров также возглавляет АНО "Россия - страна возможностей" - это проект первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Вряд ли при Комиссарове в РАНХиГС найдется место либеральным идеям и структурам, построенным по западному образцу".

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