Россия понизит уровень дипломатических отношений с Эстонией

9 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, Архивное фото

У России не будет посла в Эстонии, Таллин тоже должен отозвать своего посла из Москвы. МИД России назвал это ответной мерой на требование сократить численность сотрудников российского посольства в Эстонии.

МИД России решил понизить уровень дипломатического представительства в Эстонии до временного поверенного в делах, послу Эстонии также следует покинуть Россию, следует из сообщения министерства. Срок - до 7 февраля.

Посол Эстонии был вызван в МИД, ему был заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей, говорится в заявлении.

В нем использованы такие выражения как "тотальная русофобия", "культивирование враждебности" в отношении России и т.п. В качества примера недружественных шагов приводится требование радикально сократить численный состав посольства России в Таллине.

11 января Эстония потребовала от Москвы сократить число работников российского посольства - с 1 февраля там смогут работать только восемь дипломатов (сейчас - 21) и 15 человек административного, технического и обслуживающего персонала (сейчас 23). МИД Эстонии заявлял, что таким образом будет обеспечен паритет с числом работников эстонского посольства в Москве.

"С учетом того, что персонал российского посольства в условиях агрессивной войны не занимается развитием эстонско-российских отношений, мы считаем, что нынешний размер российского представительства не обоснован", - говорил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. По его словам, с начала войны России и Украины Эстония свела двусторонние отношения с Москвой к минимуму, закрыв российские консульства в Нарве и Тарту и выслав трех российских дипломатов по обвинению в подрывной деятельности.

Понижение уровня диппредставительства в обеих странах МИД России назвал ответной мерой.

Отношения России с Эстонией и другими странами Балтии предельно обострились после начала войны против Украины.

В августе эстонские власти демонтировали мемориал с танком Т-34 в Нарве и десятки других памятников советской эпохи в других городах. Как и другие страны Балтии, Эстония приняла решение не пускать в страну граждан России с шенгенскими визами. В октябре парламент Эстонии проголосовал за заявление, в котором осудил аннексию территории Украины и объявил "российский режим террористическим, а Российскую Федерацию - государством-спонсором терроризма".

Скандалы в российско-эстонских отношениях случались и до вторжения в Украину. В июле 2021 года эстонский консул Март Лятте был объявлен персоной нон грата. Его задержали в Петербурге "при получении материалов закрытого характера от российского гражданина", утверждала ФСБ. МИД Эстонии назвал произошедшее постановкой и провокацией.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: