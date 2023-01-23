Полиция Норвегии: мы не намерены депортировать в Россию бывшего "вагнеровца" Медведева

47 минут назад

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Автор фото, Gulagu.net

Полиция Норвегии не рассматривает возможность депортации в Россию бывшего командира одного из подразделений ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева, который был задержан при пересечении российско-норвежской границы.

Это подтвердил его адвокат, по словам которого, Медведев содержится под стражей в интересах его же безопасности и готов дать показания против Пригожина и его наемников.

Российская правозащитная группа Gulagu.net в понедельник опубликовала телефонное интервью с Андреем Медведевым, который 12 января был задержан при переходе норвежской границы и попросил о политическом убежище.

Медведев рассказал, что в воскресенье к нему в гостиницу, где он жил после задержания, пришла полиция, заковала его в наручники и отвезла в центр временного содержания. При этом он выразил опасения, что его могут депортировать в Россию, и призвал власти Норвегии не выдавать его и позволить дать показания о деятельности ЧВК, бойцы которой совершают военные преступления в Украине, и ее главы Евгения Пригожина.

Представитель норвежской полиции по этому поводу заявил, что заявления о якобы имеющихся планах по депортации Медведева не соответствуют действительности, однако не стал вдаваться в дальнейшие подробности.

В понедельник норвежский адвокат Медведева Брюнъюльф Риснес с уверенностью заявил, что риск его депортации равен нулю, а что касается визита полиции и перевода его подзащитного в центр временного содержания, то это связано с возникшими разногласиями по поводу мер, необходимых для обеспечения безопасности самого Медведева.

Этот шаг был предпринят после того, как полиция пришла к выводу, что его положение очень опасно, - сказал Риснес Би-би-си. "Это то, чего все хотели избежать, но мы ищем решения", - заверил адвокат.

Автор фото, Gulagu.net

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Как сообщала ранее группа Gulagu.net, Андрей Медведев 12 января нелегально перешел сухопутную границу России с Норвегией, был задержан норвежскими пограничниками и сразу запросил защиту и политическое убежище.

По словам Медведева, он был свидетелем внесудебных расправ наемников ЧВК "Вагнер", убивавших своих коллег, которые отказывались выполнять приказы в ходе боевых действий.

Медведев дал показания в полиции Норвегии о зверствах, которые, по его словам, творят в Украине его бывшие сослуживцы, многие из которых отбывали сроки за тяжкие преступления. Он также заявил, что опасается за свою жизнь, поскольку его разыскивают как правоохранительные органы, так и бывшие сослуживцы из ЧВК.

"Моей целью в первую очередь конечно же было спасение собственной жизни, а во вторых я хотел рассказать правду людям и всему миру", - сказал он в интервью Gulagu.net.

Медведев также признался, что хотел наказать основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за гибель людей, убитых по его приказам в Украине.

По мнению Gulagu.net, в случае, если Медведева депортируют, в России его будет ожидать жестокая казнь.

"Мы не пытаемся обелить Медведева, он сделал много плохого в своей жизни. Но он понял это, он готов сотрудничать с миром, с международными следователями и властями Норвегии. Он хочет жить и свидетельствовать", - говорят правозащитники.

26-летний Андрей Медведев - сирота, отслужил срочную службу в российской армии, потом попал в тюрьму.