Второе массовое убийство в Калифорнии за три дня - семь убитых, подозреваемый сдался полиции

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Момент задержания Чжао Чуньли после того, как он приехал в полицию сдаваться

В американском штате Калифорния произошло второе массовое убийство за три - и снова, по предварительной информации, внутри общины китайских иммигрантов. Семь человек убиты, один - в критическом состоянии, стрелявший сдался полиции.

Новый расстрел произошел в прибрежном городе Хаф-Мун-Бей в полусотне километров к югу от Сан-Франциско.

Полиция объявила, что стрелявший - официально его пока следует называть "подозреваемым" - это 67-летний местный житель Чжао Чуньли.

В субботу в другом месте Калифорнии, в пригороде Лос-Анджелеса Монтерей-Парк, были убиты 11 человек. Подозреваемый в этом преступлении, 72-летний Ху Цан Тран, застрелился, когда его фургон нашла и заблокировала полиция.

Чжао Чуньли сам явился в полицию примерно через два часа после убийств. Его приезд и задержание зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Первые четыре жертвы Чжао были найдены на грибной ферме, другие три - в транспортной фирме неподалеку.

Мотив убийств пока не известен.

Кристина Корпус, шериф полиции округа Сан-Матео, на чьей территории произошло массовое убийство, сказала на пресс-конференции, что у подозреваемого был при себе полуавтоматический пистолет, из которого он, вероятно, и стрелял. По словам Корпус, Чжао сейчас дает показания.

Автор фото, Police handout/ CBS Подпись к фото, Чжао Чуньли, фото с водительских прав

По словам шерифа, ещё один человек, в которого стрелял Чжао, находится в больнице в критическом состоянии.

Кристина Корпус добавила, что Чжао расстрелял людей при детях, которые только что вернулись из школы.

"Что это значит для детей - увидеть такое - это невозможно представить", - сказала она.

Член городского совета Хаф-Мун-Бей Дебби Раддок сказала журналистам, что жертвы были китайцами и работали на ферме.