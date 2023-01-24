Для выезда из России на машине могут ввести предварительную запись. Пока только для грузовиков

36 минут назад

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Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Очередь на погранпункте Верхний Ларс, сентябрь 2022 года

В Госдуме предложили обязать россиян, которые хотят выехать из страны на автомобиле, заранее резервировать дату и время пересечения границы, сообщили российские СМИ со ссылкой на государственное агентство ТАСС. Это стало одной из главных новостей утра, прежде чем автор идеи выступил с разъяснением: предложение касается только грузовых автоперевозок.

"Это касается только грузовых автомобильных перевозок, которыми занимаются на коммерческой основе перевозят грузы. Мы убираем пробки, которые стоят по 10-15 км. Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов, ничего. А у них [водителей] есть семьи - жены, дети. Поэтому устраняем эту проблему", - заявил РБК глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

Однако из текста законопроекта это напрямую не следует - в нем речь идет не только о перевозчиках, то есть грузовых автомобилях, но и о частных лицах, обращает внимание издание The Bell (объявлено в России "иноагентом").

Откуда новость

Вызвавшая ажиотаж новость появилась на ленте ТАСС накануне поздно вечером. Государственное агентство ссылалось на оказавшийся в его распоряжении законопроект, подготовленный Москвичевым.

Согласно законопроекту, как писал ТАСС, проезд через границу России транспортных средств, принадлежащих российским и иностранным перевозчикам, а также гражданам России и иностранцам "осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством".

Бронировать дату и время выезда предлагается через платформу государственной информационной системы электронных перевозочных документов. Заявитель сможет выбрать дату и время, кроме уже забронированных слотов. Поправки предписывают оборудовать рядом с пунктами погранконтроля отдельные "пункты контроля прибытия транспортного средства в зарезервированные дату и время".

Ссылаясь на ТАСС, СМИ сообщили также, что предварительную запись для пересечения границы автор законопроекта предлагает ввести уже с 1 марта этого года - но сроком только на один год.

Так Москвичев возглавляет комитет по транспорту, журналисты предположили, что Госдума не станет отклонять его законопроект. Поправки предлагается внести в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ".

Откуда ажиотаж

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Ажиотаж в связи с законопроектом можно объяснить контекстом. В сентябре прошлого года, когда в России была объявлена мобилизация для войны против Украины, на некоторых направлениях выезда из страны образовались массовые пробки.

На подъездах к ряду пунктов пересечения границы люди стояли по несколько суток. При этом были случаи, когда гражданам отказывали в выезде.

Как пишет The Bell, главный вопрос заключается в том, какие документы понадобятся для резервирования слота для пересечения границы.

"Простор для законотворчества здесь слишком широк, а изменить перечень можно будет простым постановлением правительства. Учитывая многократно опровергнутые властями слухи о новой волне мобилизации и неожиданно срочное внедрение нового порядка, это не может не вызывать беспокойства", - пишет издание.

Электронная запись для бронирования места в очереди для пересечения границы на автомобиле (в том числе легковых) есть и с другой стороны границы России - например, на пропускном пункте в городе Нарва в Эстонии. На других погранпунктах на российско-эстонской границе можно проехать без записи.

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