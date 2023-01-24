Госдума разрешила депутатам и сенаторам засекретить свои декларации

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит депутатам и сенаторам не публиковать декларации о доходах в полном виде, с их персональными данными. Закон, который почти наверняка будет принят и в третьем чтении, заработает с 1 марта 2023 года - то есть уже в этом году члены Госдумы и Совета Федерации не будут публиковать декларации, в которых содержатся их персональные данные.

Публиковаться будет лишь "обобщенная статистическая информация" о том, представили ли депутаты и сенаторы нужные сведения, объяснял один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Отчитаться о доходах российские чиновники и депутаты должны до 1 апреля - саму эту обязанность с них пока не снимают.

В первой версии законопроекта, который Крашенинников, сенатор Андрей Клишас и другие соавторы внесли в Думу в декабре прошлого года, про декларации сенаторов и депутатов Госдумы ничего не говорилось.

Инициатива в своем изначальном виде касалась региональных парламентариев - депутатов заксобрания и представительных органов в муниципальных округах. Законопроект предлагал упростить декларирование доходов тех депутатов, которые совмещают работу в парламентах с другой профессией (то есть работают без отрыва от основной деятельности).

Документ предлагал обязать таких депутатов подавать подробные декларации только после избрания, а после этого - лишь в том случае, если они купили автомобиль или недвижимость на сумму, превышающую трехлетний доход семьи. И если таких сделок не было, депутат сможет просто уведомить об этом власти.

Тех депутатов, которые работают в парламентах или представительных органах на постоянной основе, это упрощение не касалось.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Ко второй версии законопроекта в нем появился дополнительный пункт о внесении поправок в закон о статусе депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации. Сейчас в нем говорится, что декларации парламентариев должны публиковаться на сайтах палат и в их официальных печатных изданиях. Эти пункты закона решили полностью переписать.

По предложению авторов, в них будет говориться, что на сайте Госдумы и Совфеда будут публиковать лишь "обобщенную информацию" о том, что сенатор и депутат исполнили обязанность по декларированию доходов. В поправке особо оговаривается, что в такой информации "не должно быть персональных данных, позволяющих идентифицировать" автора декларации или принадлежащее ему имущество.

Декларации региональных депутатов тоже будут публиковать "в обобщенном виде"

В интервью "Комсомольской правде", которое вышло во вторник, Крашенинников рассказал, что некоторые "бизнесмены и общественники", которые "могли бы принести большую помощь", якобы отказывались избираться в представительные органы из-за необходимости подавать декларации.

"В том числе и поэтому - что "надо возиться" с их оформлением и подачей. Понимаешь, проще говоря, не всем это интересно, не всем это охота делать - лень… Кто-то не хочет показывать свои доходы", - объяснил Крашенинников.

Президент России Владимир Путин в декабре подписал указ, которым на время войны в Украине приостановил публикацию деклараций о доходах и имуществе чиновников.

Первые шесть пунктов указа касаются участников "специальной военной операции" (так российские власти называют войну в Украине) - включая как военнослужащих, так и сотрудников других силовых структур, чиновников, направленных на захваченные украинские территории, а также их супругов.

Однако последний пункт указа - "ж" - не содержит оговорок о том, что он касается только участников "спецоперации". Из этого следует, что на время боевых действий в Украине приостанавливается публикация всех деклараций о доходах и имуществе чиновников.

Представитель Кремля Дмитрий Песков после подписания президентского указа говорил, что в нем "нет места для какого-то двойного толкования". Однако во вторник, комментируя законопроект о новом порядке публикации деклараций, он признал, что проведение "спецоперации" вносит свои коррективы.

"Разумеется, условия специальной военной операции вносят свою специфику. Но главным, наверное, является то, что подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе и для чиновников. Это обязательное условие", - сказал он.

Песков утверждает, что антикоррупционные ведомства продолжают проверять данные, от декларирования которых чиновников и парламентариев не освобождали: "Эта работа будет продолжаться".

Важно, что в законопроекте, который сегодня во втором чтении приняла Госдума, никаких оговорок про войну в Украине нет. В поправке, позволяющей не публиковать декларации сенаторов и депутатов, сроки ее действия не оговариваются.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: