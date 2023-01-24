Россиян могут обязать предъявлять военный билет при получении водительских прав

44 минуты назад

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Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

В Госдуму внесены законопроекты, ужесточающие контроль за военнообязанными и призывниками. Без предъявления документов воинского учета, если парламент рассмотрит и одобрит этот закон, нельзя будет оформить регистрацию по месту жительства, водительские права или лицензию на оружие, а также устроиться на работу - для работодателей могут резко вырасти штрафы. Позиция Госдумы по этой инициативе пока не известна.

Власти России ранее признавали проблемы с проведением мобилизации и заявляли о планах повысить эффективность призыва мобилизованных. При этом они регулярно заявляют об отсутствии намерения провести вторую волну мобилизации. Вторую волну ожидают украинские военные и западные разведки.

Два законопроекта, направленных на повышение эффективности воинского учета, внесли в Госдуму депутаты законодательного собрания Калужской области. Однако они не одни выступают с такой инициативой - их поддержал совет законодателей при полпреде президента в Центральном федеральном округе во главе с председателем Мосгордумы. Позиция Госдумы пока неизвестна.

В пояснительных записках говорится, что новые меры направлены на содействие военкоматам "в целях своевременного решения на высоком уровне задач по мобилизационной готовности".

Что говорится в проектах

Один законопроект предусматривает более жесткие требования для военнообязанных и подлежащих призыву в армию граждан. Граждане будут обязаны предоставлять документы воинского учета при регистрации по месту жительства или пребывания более трех месяцев, а также при получении водительских прав (без этого нельзя будет сдать экзамен) и лицензий на оружие.

Гражданам, состоящим на воинском учете, выдается один из документов воинского учета: удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета) или справка взамен военного билета.

Трудовой кодекс уже сейчас обязывает военнообязанных и призывников предъявлять документы о воинском учете при поступлении на работу.

Второй законопроект содержит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие ответственность работодателей. Он предусматривает повышенные штрафы в случае заключения трудового договора с теми, кто документы воинского учета не предоставил. Работодателям за прием сотрудника в нарушение этого требования, согласно законопроектам, будут грозить штрафы до 100 тысяч рублей.

Должностных лиц, если инициативу калужских депутатов поддержит Госдума, будут штрафовать на сумму до 20 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей - до 10 тысяч рублей, юридические лица - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. За несообщение в военкомат сведений о принятых на работу или уволенных сотрудниках штрафы составят от 5 тысяч до 25 тысяч рублей (в пять раз больше, чем сейчас).

Работодатели и мобилизация

Накануне и в начале сентябрьской мобилизации стало ясно, что один из основных ее каналов - работодатели. Они получали письма от военкоматов с требованиями составить списки сотрудников для прохождения военных сборов, писала Би-би-си. Позже эти списки использовались для мобилизации. Судьба сотрудников буквально оказалась в руках начальства.

Уголовная ответственность за нарушение этих требований работодателю пока не грозит. По закону сейчас он обязан направлять в военкоматы сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету, принятии или увольнении их с работы, а также вручать повестки и не препятствовать явке. За нарушение этих требований грозят штрафы максимум в 5 тысяч рублей.

Иногда работодатели не спешили, что позволяло сотрудникам уехать или собрать необходимые документы для того, чтобы избежать мобилизации.

К внесенным законопроектам приложено решение от 19 января, которым в Центральном федеральном округе была создана рабочая группа "Центр оперативного правового реагирования" при полпреде президента. В нее вошли руководители Мосгордумы и законодательных собраний приграничных с Украиной областей, а также чиновники полпредства.

Как говорится в этом документе, группа займется "совершенствованием законодательства" для решения проблем, "возникающих при проведении специальной военной операции", в том числе - с мобилизацией. "Специальной военной операцией" власти называют войну против Украины.

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