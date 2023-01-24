Серия громких отставок в Украине: от офиса президента до минобороны. Кто уволен и за что?

24 января 2023, 12:26 GMT Обновлено 4 минуты назад

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Автор фото, Future Publishing via Getty Images Подпись к фото, Первым президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко

Во вторник стало известно сразу о нескольких громких отставках в украинских структурах: в офисе президента, министерстве обороны, генеральной прокуратуре и среди глав регионов.

Первым президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

Заявление об увольнении Тимошенко подал накануне.

"Благодарю президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту", - написал написал он в своем Телеграм-канале.

Автор фото, Кирило Тимошенко/Telegram Подпись к фото, Заявление Кирилла Тимошенко

Кирилл Тимошенко находился в команде Зеленского еще со времен его предвыборной президентской кампании.

Должность замглавы офиса президента он занял 21 мая 2019 года (тогда структура называлась администрацией президента).

Конкретные причины его оставки пока не называются, но в последнее время он становился фигурантом ряда коррупционных скандалов.

К примеру, у прессы возникли вопросы к его недвижимости и дорогим автомобилям.

Критика в связи с тратами больших бюджетных средств звучала в адрес Тимошенко еще до войны, когда он курировал инициированную властями программу стратегического развития "Большая стройка".

Скандал в минобороны

Второй отставкой дня стал уход с должности замминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, отвечавшего за тыловое обеспечение ВСУ.

Его отставку поддержал министр обороны Алексей Резников.

Шаповалов написал заявление на фоне скандала вокруг закупок питания для военных на передовой.

Автор фото, УНІАН Подпись к фото, Украинские СМИ утверждают, что минобороны проводило закупки продовольствия для военных по значительно завышенным ценам

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В минувшую субботу в украинской прессе появились сообщения о том, что министерство обороны якобы закупает продовольствие для военных по значительно завышенным ценам.

В своем заявлении об отставке Шаповалов написал, что уходит в связи с большим общественным резонансом, но сами обвинения в коррупции назвал бездоказательными манипуляциями вокруг темы обеспечения вооруженных сил Украины.

Министерство обороны назвало обвинения в адрес замминистра безосновательными, но отметило, что его отставка стала достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрацей того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла".

"Минобороны следует принципу нулевой толерантности к коррупции, с уважением относится к демократическому контролю и обеспечит абсолютную прозрачность для проведения любых проверок уполномоченными органами", - говорится в заявлении ведомства.

Минобороны выразило надежду, что подобные ответственные решения, как отставка Вячеслава Шаповалова, помогут властям Украины сохранить доверие общества и международных партнеров.

Чиновник на отдыхе

Третье громкое увольнение коснулось заместителя генпрокурора Украины Алексея Симоненко.

Указ об освобождении его от должности по собственному желанию подписал во вторник генеральный прокурор Андрей Костин.

Причиной скандала стали фотографии в "Инстаграме", на которых Симоненко отдыхает на курорте в испанской Марбелье.

По информации журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, сославшегося на источники в правоохранительных органах, заместитель генпрокурора находился в отпуске за границей 10 дней.

Симоненко отправился в Испанию с женой на автомобиле львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского, в сопровождении его же охранника, утверждает журналист.

Накануне президент Владимир Зеленский в своем обращении объявил, что отныне украинские чиновники не смогут ездить за границу с негосударственными целями.

Отставки в регионах

Также отправлены в отставку главы пяти областных администраций:

Днепропетровской области Валентин Резниченко

Запорожской области Александр Старух

Киевской области Алексей Кулеба

Сумской области Дмитрий Живицкий

Херсонской области Ярослав Янушевич

Самый опытный из уволенных руководителей - глава Днепропетровской области Валентин Резниченко. Он возглавлял область еще при Петре Порошенко.

Так же как и Кирилл Тимошенко, он неоднократно попадал в скандалы, связанные с проектом "Большое строительство".

Осенью 2022 года СМИ писали, что один из крупных строительнх подрядов в области мог получить близкий к Резниченко человек.

Однако тогда власти на эти обвинения не отреагировали, хотя антикоррупционные органы начали расследование, и в области прошли обыски.

В Запорожье, которое до сегодняшнего дня возглавлял Александр Старух, идет расследование по делу о хищении руководством гуманитарной помощи.

Глава Сумской области Дмитрий Живицкий за последний месяц попадал в скандалы, связанные с распределением средств на строительство, а также подписывал своему советнику разрешение на выезд за границу.

Уволенный руководитель Херсонской области Ярослав Янушевич занимал эту должность самый непродолжительный срок. В его адрес нет прямых обвинений в коррупции, но местные активисты критиковали его за недостаточно усердное восстановление жизни в Херсоне после деоккупации.

Правительство также уволило руководителя Киевской области Алексея Кулебу. Однако эксперты прогнозируют, что он может получить должность Тимошенко в офисе президента.

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