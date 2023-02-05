Папа римский вместе с главами протестантских церквей Англии и Шотландии осудил криминализацию ЛГБТ

39 минут назад

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Автор фото, Reuters

Выступая перед журналистами после посещения Южного Судана, понтифик назвал грехом и несправедливостью законы, ущемляющие права геев.

Его поддержали архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и модератор церкви Шотландии Иэн Гриншилдс (модератор Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии - это служитель или старейшина, избранный председательствовать (модерировать) на ежегодной Генеральной ассамблее Церкви Шотландии).

Уэлби и Гриншилдс сопровождали папу римского в поездке в Южный Судан, где они совместно призвали к миру в этой раздираемой войной стране.

Лидеры трех христианских церквей впервые за 500 лет отправились в путешествие с совместной миссией.

Во время пресс-конференции папа Франциск вновь отметил, что католическая церковь не может разрешить брак однополых пар.

Но он сказал, что поддерживает законодательство о гражданских союзах, и подчеркнул, что законы, запрещающие гомосексуальность, являются "проблемой, которую нельзя игнорировать".

По данным Международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов ILGA-World, в настоящее время 66 стран-членов ООН криминализируют однополые отношения.

"Это неправильно. Люди с гомосексуальными наклонностями - дети Божьи, - сказал папа Франциск. - Бог любит их. Бог сопровождает их… осуждать человека таким образом - грех".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Архиепископ Кентерберийский (справа) и модератор церкви Шотландии (слева) высоко оценили слова папы Франциска. Они пообщались с журналистами на пресс-конференции, состоявшейся на борту самолета из Джубы в Рим

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Архиепископ Кентерберийский и модератор церкви Шотландии высоко оценили слова папы Франциска.

"Я полностью согласен с каждым сказанным им словом", - сказал архиепископ Уэлби, отметив, что в англиканской церкви были свои внутренние разногласия по поводу прав геев.

Только в прошлом месяце англиканская церковь заявила, что не позволит однополым парам заключать браки в своих церквях. На официальном сайте англиканской церкви говорится, что "хотя официальных служб для благословения однополых гражданских браков не существует, ваша местная церковь всегда поддержит вас молитвой".

При этом доктор Гриншилдс сослался на Библию. "Нигде в четырех Евангелиях я не вижу ничего, кроме любви Иисуса ко всем, с кем он встречался. И как христиане, мы должны следовать этому примеру, и любовь - это то, что мы должны дать каждому человеку в любых обстоятельствах", - отметил он.

В соответствии с нынешней католической доктриной гомосексуальные отношения называются "девиантным поведением", и понтифик ранее заявлял, что обеспокоен серьезным вопросом о распространении гомосексуализма среди духовенства.

Но некоторые консервативные католики раскритиковали его за неоднозначные, по их мнению, высказывания о сексуальной морали.

В 2013 году, вскоре после того, как он стал папой, Франциск подтвердил позицию католической церкви в том, что касается однополой любви: гомосексуальные действия греховны, но гомосексуальная ориентация таковой не является.