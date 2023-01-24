Фильм о Навальном номинирован на "Оскара". Кто еще может получить награды на 95-м конкурсе

час назад

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Автор фото, Reuters

Документальный фильм о российском оппозиционера Алексее Навальном номинирован на получение премии "Оскар" этого года. Во вторник в Голливуде объявляют претендентов на награды американской киноакадемии, которая будет вручаться в 95-й раз.

Фильм "Навальный" снял канадский режиссер Дэниел Роэр, в ленте рассказывается об обстоятельствах отравления политика, о его возвращении в Россию и последующем аресте. Фильм был показан в эфире американской телекомпании Си-эн-эн в апреле 2022 года.

На победу в самой престижной категории - за лучший кинофильм - в этом году претендуют два сиквела, то есть больше, чем когда-либо. Отчасти это можно объяснить тем, что теперь в номинации десять фильмов, а не пять, как раньше:

"На западном фронте без перемен" (All Quiet on the Western Front)

(All Quiet on the Western Front) "Аватар: Путь воды" (Avatar: The Way of Water)

(Avatar: The Way of Water) "Банши Инишерина" (The Banshees of Inisherin)

(The Banshees of Inisherin) "Элвис" (Elvis)

(Elvis) "Всё везде и сразу" (Everything Everywhere All At Once)

(Everything Everywhere All At Once) "Фабельманы" (The Fabelmans)

(The Fabelmans) "Тар" (Tar)

(Tar) "Топ Ган: Мэверик" (Top Gun: Maverick)

(Top Gun: Maverick) " Треугольник печали " (Triangle of Sadness)

(Triangle of Sadness) "Говорят женщины" (Women Talking)

На конкурсе в этом году представлена особенно сильная серия ирландских фильмов и актеров. "Банши Инишерина" - трагикомедия, действие которой происходит на отдаленном ирландском острове, - не только претендует на премию за лучшую киноленту, ее главная звезда Колин Фарелл также получил номинацию за лучшую мужскую роль. Ранее он уже получил за эту же работу "Золотой глобус". Для него, как и для Билла Найи, сыгравшего в драме "Жить", это - первая номинация на "Оскар".

На "Оскара" за лучшую мужскую роль номинированы:

Остин Батлер ("Элвис")

("Элвис") Колин Фарелл ("Банши Инишерина")

("Банши Инишерина") Брендан Фрейзер ("Кит"/The Whale)

("Кит"/The Whale) Пол Мескал ("Солнце моё"/Aftersun)

("Солнце моё"/Aftersun) Бил Найи ("Жить"/Living)

Неожиданностью в номинации на лучшую женскую роль стало выдвижение британской актрисы Андреы Райзборо. Ее роль в фильме "Ради Лесли" (To Leslie) поддержали несколько звезд Голливуда, в том числе Кортни Кокс, Сьюзан Сарандон, Шарлиза Терон и Гвинет Пэлтроу. Лента "К Лесли" не имела широкого проката и собрала, как сообщается, всего 27 тыс. долларов. Его премьера состоялась в марте прошлого года на фестивале South By Southwest, который, в отличие от Торонто, Венеции или Канн, не считается ключевым в гонке за наградами.

Помимо Райзборо, на лучшую женскую роль претендуют Кейт Бланшетт - за психологическую драму "Тар" (Tar), где она сыграла дирижера Берлинского филармонического оркестра, а также Ана де Армас, звезда биопика о Мэрилин Монро "Блондинка" (Blonde).

В числе претендентов на премию за лучшую женскую роль:

Кейт Бланшетт ("Тар"/Tar)

("Тар"/Tar) Ана де Армас ("Блондинка/Blonde)

("Блондинка/Blonde) Андреа Райзборо ("Ради Лесли"/To Leslie)

("Ради Лесли"/To Leslie) Мишель Уильямс ("Фабельманы")

("Фабельманы") Мишель Йео ("Всё везде и сразу")

Церемонию объявления победителей "Оскара" проведет 12 марта Джимми Киммел.

Прошлогодняя церемония, самым скандальным эпизодом которой стала пощечина актера Уилла Смита ведущему Крису Року, побила рекорд по просмотрам за всю историю: ее увидели около 15,4 млн зрителей по всему миру.