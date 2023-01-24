Очень северная Корея. Рекордные морозы угрожают беднейшим районам КНДР

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Экстремальные холода затронут беднейшие районы Северной Кореи

Власти Северной Кореи предупредили, что стране грозит резкое похолодание. Ожидается, что в северных регионах, которые к тому же считаются одними из самых бедных, температура может упасть до -30C. Это особенно опасно для местных жителей, поскольку во многих частях КНДР нет электричества.

Холодный циклон, как ожидается, затронет не только Корейский полуостров, но и северные провинции Китая, где тоже ожидается резкое падение температуры воздуха. В Сеуле - столице Южной Кореи - во вторник температура упала до -19С. В Японии на этой неделе также могут наступить рекордные за последнее десятилетие морозы.

Однако о том, как население Северной Кореи подготовлено к экстремальным температурам, известно мало - в отличие от других стран региона.

Именно на севере, где ожидаются самые суровые холода, сосредоточены самые бедные провинции КНДР. Там практически нет электричества (собственно, так обстоят дела практически по всей стране за пределами столицы), и местные жители отапливают дома дровами и любыми горючими материалами, которые удается найти.

В качестве дополнительной теплоизоляции люди часто используют обыкновенную пластиковую пленку, которой выстилают окна и двери.

Как сообщала в декабре радиостанция Radio Free Asia, во время сильных холодов в прошлом году многие люди пропали без вести, некоторые умерли от голода, а кто-то просто замерз.

Холода наступают накануне 75-й годовщины со дня образования Корейской народной армии. На 8 февраля по этому поводу в Пхеньяне запланирован масштабный военный парад.

По словам аналитика Института мировой экономики Петерсона в США Лукаса Ренгифо-Келлера, в Северной Корее сложилась наихудшая со времен сильного голода 1990-х ситуация с продовольствием.

Мороз в Афганистане

Между тем, ученые указывают, что экстремальные температуры будут отмечаться все чаще на фоне глобального потепления.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Нынешняя зима в Афганистане стала одной из самых суровых за последние 10 лет

В совсем другом регионе мира - Афганистане - экстремальные холода уже привели к смерти 124 человек, сообщили Би-би-си представители движения "Талибан" (в России и других странах мира оно признано террористическим и запрещено). Погибли также около 70 тыс. сельскохозяйственных животных.

При этом в последние недели афганским гуманитарным агентствам стало значительно сложнее помогать людям, поскольку талибы запретили женщинам работать в неправительственных организациях.

Представители афганского правительства сказали Би-би-си, что некоторые районы страны полностью отрезаны снегопадами.

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