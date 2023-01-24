Трамп, Байден, а теперь и Пенс. Дома у бывшего вице-президента США тоже обнаружили секретные документы

час назад

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Автор фото, Reuters

Бывший вице-президент США Майк Пенс стал очередной жертвой скандала с небрежным отношением высокопоставленных американских политиков к секретным документам. Дома у Пенса были обнаружены бумаги с грифом "секретно" - сейчас они уже переданы ФБР.

До этого секретные документы нашли в резиденции бывшего президента Дональда Трампа и нынешнего - Джо Байдена (они относились к периоду, когда он был вице-президентом в администрации Барака Обамы).

При этом Трампу и вовсе грозит судебное преследование за небрежное отношение к государственным секретам.

После окончания работы той или иной президентской администрации связанные с ней бумаги должны направляться на хранение в Национальный архив США.

Однако "небольшое число документов под грифом "секретно" было "случайно запаковано в коробки и отправлено" в дом Пенса по окончании президентского срока Трампа, говорится в письме его адвоката.

О секретных документах в доме Пенса стало известно после того, как бывший вице-президент "из чрезмерной осторожности" запросил юридическую помощь у специалистов по обращению с секретной документацией. Причем за такой помощью он обратился как раз "после того, как общественности стало известно, что документы с грифом "секретно" были обнаружены в Уилмингтонской резиденции президента Байдена", говорится в письме.

"Оставьте его в покое!"

В поддержку Пенса немедленно выступил Трамп. В своей соцсети Truth Social он заявил, что бывший вице-президент ни в чем не виновен. "Он в жизни своей сознательно не делал ничего нечестного, - написал Трамп, - оставьте его в покое!!!"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Обыски в резиденции Трампа Мар-а-Лаго прошли еще в августе, и там были обнаружены сотни секретных документов

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

На протяжении последних нескольких месяцев Пенс не раз говорил, что, насколько ему известно, у него нет секретных документов.

Не далее как 10 января в интервью корпорации Си-би-эс, американскому партнеру Би-би-си, Пенс выразил уверенность, что аудит документов, которые находятся у него дома, был проведен "основательно и тщательно".

Между тем, в пятницу в ходе 13-часовых поисков дома у президента Байдена в Делавэре было обнаружено еще шесть секретных документов. Сотрудники минюста США по разрешению Байдена осмотрели все помещения, пытаясь обнаружить записи, сделанные в период его работы вице-президентом, и бумаги с грифом "секретно".

Ранее адвокаты Байдена сообщили, что первая партия секретных документов была обнаружена еще 2 ноября в аналитическом центре Пенн-Байден, основанном Джо Байденом в Вашингтоне.

Вторая партия таких документов обнаружилась 20 декабря в гараже его резиденции в Уилмингтоне, после чего уже 12 января в той же резиденции нашелся еще один бесхозный секретный документ.

Секретные документы были обнаружены дома у Байдена и Пенса на фоне скандала с Трампом, которому грозит расследование по обвинению халатном обращении с секретной документацией.

Сотни бумаг с грифом "секретно" были обнаружены в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, причем бывший президент и его адвокаты отказывались отдавать эти документы до тех пор, пока в августе прошлого года ФБР не устроило в поместье обыск.

При этом Трамп продолжает настаивать на том, что он ни в чем не виноват и что ФБР относится к Джо Байдену намного благосклоннее, чем к нему самому.

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