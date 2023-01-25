Шекспир и Гамлет для Пригожина. Как западные юристы помогали главе ЧВК “Вагнер” давить на журналистов и обходить санкции

43 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Пригожин и Путин

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обходил и обходит западные санкции при помощи российских и британских юристов, которым даже удалось убедить власти Великобритании сделать для Пригожина специальное исключение из санкций, чтобы он мог преследовать в английских судах журналистов за то, что рассказали миру о его группе наемников и связях с российскими силовиками.

Подробности схем открылись благодаря новой утечке документов из российской юридической фирмы, представлявшей интересы Пригожина. С документами ознакомились и подробно описали их во вторник газета Financial Times и сайт журналистов-расследователей Open Democracy.

FT провела расследование на основе этой утечки и обнаружила, что Пригожин, как пишет газета, "создал цепочку подставных компаний, которые позволили поддерживать операции его наемников в Африке и Сирии".

В публикациях FT и Open Democracy также говорится, что судебная атака на журналистов в Англии была частью кампании, направленной на снятие санкций с Пригожина и построенной на намеренной лжи о том, что он не имеет никакого отношения к ЧВК "Вагнер".

События, о которых идет речь в документах, относятся к 2020-21 годам, когда Пригожин и его наемники уже находились под западными санкциями за участие в войнах в Сирии и Африке, "фабрику троллей" и вмешательство в американские выборы.

Санкции против Пригожина ужесточили после российского вторжения в Украину, а США собираются пойти дальше и на следующей неделе признать ЧВК "международной преступной организацией" за военные преступления на территории Украины, где большинство наемников Пригожина - заключенные из российских тюрем.

Как только Владимир Путин отдал приказ о нападении на Украину, английские юристы отвернулись от Пригожина. Причиной тому стали "наезды, угрозы и русофобия" британских властей, возмущались тогда юристы пригожинской компании "Конкорд".

Однако утечка документов показывает, что британские власти были благосклонны к Пригожину.

Индульгенция для охоты на журналистов

Пригожин не мог судиться в Лондоне, поскольку санкции не позволяли ему оплачивать юридические услуги. Но его российские представители вышли на британских адвокатов, которые выбили у властей Великобритании разрешение получить деньги от Пригожина, несмотря на санкции, чтобы представлять его интересы в суде.

Дело было в 2021 году. Разрешение выписал минфин. В ту пору его возглавлял нынешний премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Получив доступ к английскому правосудию в обход санкций, Пригожин подал иск против Элиота Хиггинса, основателя сайта журналистских расследований Bellingcat, который российские власти включили в свои реестры "нежелательных организаций" и "иностранных агентов".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пригожин больше не скрывает, что основал ЧВК "Вагнер"

Пригожин защищал "честь и достоинство", опороченное, по его утверждению, публикациями Bellingcat о его связях с ЧВК "Вагнер". На тех же основаниях другая британская юридическая компания посоветовала российским юристам Пригожина оспаривать европейские санкции.

"Он не знает о существовании юридического лица, известного как "Группа Вагнер"... У него нет и никогда не было никаких связей, будь то близких или нет, финансовых или любых иных, с тем, что известно как "Группа Вагнер", - говорилось в подготовленном для европейского суда ходатайстве, которое цитирует Financial Times.

"Пригожин просто мстит"

Для успеха европейского иска нужно было доказать, что журналисты врут и все публикации о связях Пригожина с вагнеровцами не соответствуют действительности.

Иски к СМИ о защите чести и достоинства гораздо легче выиграть в Англии, чем в США или ЕС. Поэтому Пригожин решил судиться лично с Хиггинсом, проживающим в Британии, а не с Bellingcat, зарегистрированным в Нидерландах, отмечает Open Democracy.

Российские юристы Пригожина спрашивали английских о перспективах аналогичного иска против Би-би-си, пишет FT. Однако до дела так и не дошло.

А в сентябре 2022 года Пригожин публично признался, что на самом деле имеет прямое отношение к ЧВК "Вагнер" - он его основал.

Автор фото, Getty Images

"Было сразу ясно, что Пригожин просто мстит, - сказал Хиггинс газете FT. - И с тех пор неоднократно было доказано - налицо явное злоупотребление английским правосудием".

Основателю Bellingcat тяжба обошлась в 70 тысяч фунтов. В этом и была цель, сказал он.

До войны подобные иски в Англии появлялись все чаще, и только вторжение в Украину сбило волну. Как и в случае с Хиггинсом, объектами судебного давления со стороны зависимых от Путина бизнесменов становились не издания, а лично журналисты.

Один из них - против Кэтрин Белтон, журналистки FT и автора книги "Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад". С претензиями к ней одновременно, но отдельно друг от друга, выступили и бизнесмен Роман Абрамович, и крупнейшая российская нефтяная госкомпания "Роснефть", и сооснователи частного "Альфа-банка" Михаил Фридман и Петр Авен.

"Судиться лично с журналистами, а не со СМИ - обычная тактика тех, кто стремится прекратить поток негативных публикаций. Такие тяжбы не только подрывают финансовое и душевное состояние журналистов, но и отвлекают их от новых расследований", - описывает бывший главред Open Democracy Мэри Фитцджеральд практику судебного давления на журналистов через иски, известные как SLAPP (Strategic lawsuits against public participation).

Подставные компании и золотое печенье

Отмывание репутации Пригожина на Западе координировали его юристы из российской компании Capital Legal Services. Проект назывался "Гамлет", пишет FT со ссылкой на переписку юристов, предоставленную газете коллективом Distributed Denial of Secrets, специализирующимся на публикации утечек.

Другое направление работы именовалось "Проект Шекспир".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пригожина называют "поваром Путина"

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

"Это была тайная, многолетняя юридическая операция, которую координировала CLS, с целью помочь Пригожину справиться с лавиной западных санкций", - пишет FT.

В итоге попытки Запада перекрыть кислород бизнесу Пригожина не принесли желаемого результата. По данным FT, за услуги ЧВК "Вагнер" бизнесмен якобы получал "в награду" лицензии на разработку полезных ископаемых.

"Сейчас он фактически руководит международной горнодобывающей группой, которая, по данным властей США, занимается золотом, алмазами, нефтью и лесозаготовками в Сирии, Судане и ЦАР", - пишет газета.

Нефтедобывающий бизнес Пригожина в Сирии попал под санкции США в 2018 году, а в апреле 2020 американцы взялись за африканские проекты главы ЧВК. Они ввели санкции против суданской золотодобывающей фирмы Meroe Gold, которая, по их информации, принадлежит Пригожину и является ширмой для операций ЧВК "Вагнер" в Судане.

FT изучила таможенную документацию того апреля и обнаружила поставку 28 тонн имбирного печенья из Москвы в Хартум в адрес компании Meroe For Agricultural & Animal Production. Не только часть названия, но и ее адрес совпадают с попавшей под санкции Meroe Gold.

Было ли на борту печенье, неизвестно. В то же время американская телекомпания Си-эн-эн летом опубликовала свое расследование, в котором рассказывалось, как в первые дни после российского вторжения в Украину суданские таможенники заинтересовались вылетающим в Россию из Хартума самолетом с экзотическим экспортным грузом - печеньем.

Проверка подтвердила подозрения - под коробками с печеньем нашли тонну золота.

Изначальный груз в Хартум отправила малоизвестная питерская фирма RN Trading. Никаких прямых связей с Пригожиным у нее нет. Однако в утекшей переписке юристов счета за услуги, связанные с RN Trading, адресованы группе компаний Пригожина "Конкорд", пишет FT.

Таким же образом газета обнаружила связи Пригожина с фирмами Profit Group и Astrea.

Ни одна их этих компаний не находится под западными санкциями, отмечает газета.

FT не дождалась ответа Пригожина на просьбу о комментарии. А партнер CLS Павел Карпунин сказал газете, что не может комментировать конфиденциальные отношения с клиентами, однако может заверить, что его компания никогда никому не помогала обходить никакие санкции.