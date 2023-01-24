"Время беспрецедентной опасности": стрелки Часов Судного дня перевели на 10 секунд на фоне войны в Украине

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Стрелка Часов Судного дня еще никогда не была так близко к полуночи - символу глобального ядерного катаклизма

Часы Судного дня сдвинули на десять секунд и теперь стрелка показывает 90 секунд до полуночи - время беспрецедентной опасности, по словам ученых. Полночь на часах символизирует мировой ядерный катаклизм, и чем ближе стрелка, тем, по мнению экспертов-ядерщиков, мир ближе к катастрофе. Перемещение стрелки транслировали в прямом эфире в Вашингтоне во вторник.

Эти часы появились в 1947 году как проект создателей первой атомной бомбы, показания его стрелки периодически публикуют на обложке журнала Чикагского университета "Бюллетень ученых-атомщиков".

Куда перевести стрелки, решают совет директоров журнала и приглашенные эксперты, среди которых больше десятка лауреатов Нобелевской премии.

За всю свою историю часы меняли свое положение всего 25 раз. Нынешний сдвиг до 90 секунд до полуночи - самый близкий к катастрофе за все время существования часов. По словам ученых, это в основном, хотя и не полностью, связано с российско-украинской войной.

"Мы живем в момент беспрецедентной опасности, и Часы это отражают. 90 секунд до полуночи - самая близкое к катаклизму время, которое Часы когда-либо показывали, и это решение, к которому наши эксперты относятся очень серьезно", - поясняет Рейчел Бронсон, президент и управляющий директор журнала.

Последний раз стрелка сдвигалась в 2020 году, тогда она показала 100 секунд до полуночи.

В заявлении ученого совета, сопровождающем это решение, говорится: "Война России против Украины подняла серьезные вопросы о том, как взаимодействуют государства, размывая нормы международного поведения, лежащие в основе успешного реагирования на различные глобальные риски. И что хуже всего, плохо завуалированные угрозы России применить ядерное оружие напоминают миру о том, что эскалация конфликта - случайность, намерение или просчет - это ужасный риск".

Эксперты указывают, что из-за российского вторжения Чернобыльский и Запорожский ядерные реакторы фактически оказались в зоне боевых действий в нарушение международных протоколов, что угрожает масштабным выбросом радиоактивных материалов.

"Вероятность выхода конфликта из-под контроля остается высокой", - отмечают ученые.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Военный перед Запорожской атомной электростанцией в Энергодаре, фото от 11 сентября 2022 года. Запорожская АЭС на юго-востоке Украины является крупнейшей атомной электростанцией в Европе и входит в десятку крупнейших в мире

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Отвечая на вопрос журналиста российского государственного информагентства ТАСС о том, насколько поставки западного оружия Украине влияют на контроль над вооружениями и риски ядерной войны, профессор Университета Мэриленда Стив Ферттер заявил, что США и Россия сильно заинтересованы в том, чтобы избежать ядерной войны и свести к минимуму ядерные риски.

"Военная помощь США Украине может усложнить эти усилия, но… я думаю, с точки зрения долговременных рисков ядерной войны, распространения ядерного оружия, важно, чтобы Украина была способна противостоять вторжению и отбросить российские силы. И поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в этом", - пояснил Фреттер.

В разгар холодной войны в 1953 году Часы показали 2 минуты до полуночи. Затем опасная ситуация сложилась в 1962 году во время Карибского кризиса, но тогда все довольно быстро разрешилось, и Часы не успели среагировать.

Ученые обращают внимание, что последний оставшийся договор о ядерном оружии между Россией и США - договор о сокращении ядерных вооружений СНВ-3 - находится под угрозой.

"Если обе стороны не возобновят переговоры и не найдут основу для дальнейших сокращений, срок действия договора истечет в феврале 2026 года, - говорится в заявлении экспертов. - Это отменяет взаимное наблюдение, усилит недоверие, подстегнет гонку вооружений и повысит вероятность обмена ядерными ударами".