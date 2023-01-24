Форин-офис: двое британцев, пропавших под Соледаром, убиты

24 января 2023

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Автор фото, Chris Parry/Family of Andrew Bagshaw Подпись к фото, Эндрю Бэгшоу и Крис Пэрри практически с самого начала войны работали волонтерами в Украине

Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило гибель на востоке Украины двух британских волонтеров. Сотрудники благотворительной организации Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу пропали без вести 6 января. Последний раз их видели в районе Соледара, где шли тяжелые бои.

Ранее Форин-офис не раз предостерегал британцев от поездок в Украину, предупреждая, что это опасно для жизни.

Как рассказали родственники погибших, Крис и Эндрю были убиты при попытке эвакуации пожилой женщины: в их машину попал артиллерийский снаряд. Ранее в январе наемники из ЧВК Вагнера уже сообщали, что нашли тело одного из британцев.

"Его бескорыстное стремление помогать старым, молодым и обездоленным заставило всех нас, его большую семью, гордиться им, - говорится в заявлении родных Криса Пэрри. - Мы никогда не думали, что придется прощаться с Крисом, ведь у него впереди была вся жизнь. Он был заботливым сыном, фантастическим братом, лучшим другом для многих и любящим партнером Ольги".

"Крис был уверенным в себе, открытым и предприимчивым молодым человеком, который был предан всем, кого знал. Он работал программистом, часто вдали от дома, но Корнуолл всегда был его домом. Он любил альпинизм, велоспорт, бег и прыжки с парашютом и хотел путешествовать по всему миру, - говорится в заявлении. - В марте, в самое мрачное после начала российского вторжения время, он отправился в Украину, чтобы помогать тем, кто больше всего в этом нуждался, он спас более 400 человеческих жизней и множество брошенных животных".

Второй погибший волонтер, научный работник Эндрю Бэгшоу, был британским гражданином, но жил в Новой Зеландии. В Украину он приехал в апреле. Его родители рассказали, что Крис и Эндрю развозили продовольствие и медикаменты и помогали пожилым.

"Эндрю не раз самоотверженно рисковал собственной жизнью и спас немало людей. Мы любим его и очень гордимся тем, что он сделал, - говорится в заявлении родителей. - Мир должен решительно поддерживать Украину, оказывать ей военную помощь, в которой она сейчас нуждается, и помочь с восстановлением разрушенной страны после войны".

В интервью BBC Radio Cornwall 2 января Крис Пэрри, находившийся тогда под Бахмутом, объяснял, что им в первую очередь движет желание помочь детям.

"Помочь им выбраться из военной зоны - это определенно важнее всего", - сказал он тогда.

А третьего января, за три дня до того, как волонтеры пропали без вести, Пэрри рассказал одному из журналистов-фрилансеров, что вызвался работать водителем эвакуационной машины. По его словам, родственники людей, нуждавшихся в эвакуации, попросили его о помощи.