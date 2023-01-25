ЕСПЧ принял решение по делу о катастрофе рейса MH17. Но рассмотрение дела может растянуться на годы

25 января 2023, 14:26 GMT Обновлено 7 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял решение открыть слушания по делу о вине России в катастрофе малайзийского "Боинга" MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году. Дело о востоке Украины и рейсе MH17 признано частично приемлемым, говорится в резолютивной части решения суда.

Обвинения против Москвы выдвинуло правительство Нидерландов, утверждающее, что именно Россия несет ответственность за гибель 298 пассажиров и членов экипажа "Боинга-777" авиакомпании Malaysia Airlines, среди которых было 196 голландских граждан, а также за отказ должным образом расследовать это дело.

"В решении по делу Украины и Нидерландов против России (жалобы № 8019/16, 43800/14 и 28525/20) Большая Палата Европейского Суда по правам человека признала жалобы частично приемлемыми. Это решение окончательно и вынесение Большой Палатой постановления по существу последует позже", - говорится в документе, размещенном на сайте ЕСПЧ в среду.

Авиалайнер, выполнявший рейс MH17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в июле 2014 года ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из района Донецкой области, где тогда велись боевые действия между поддерживаемыми Россией сепаратистами так называемой ДНР и украинскими войсками.

Правительство Нидерландов утверждает, что Россия сыграла ключевую роль в этой катастрофе и что продолжающаяся Кремлем кампания дезинформации по поводу сбитого самолета является грубым нарушением гражданских прав родственников погибших. Многие семьи жертв катастрофы присутствуют на сегодняшнем заседании суда в Страсбурге.

Главный спорный вопрос, который предстояло решить судьям, заключался в том, обладала ли Россия де-факто контролем над украинскими территориями, с которых был соверен пуск ракеты, на момент совершения этого преступления.

Как следует из текста решения ЕСПЧ, среди прочего суд установил, что районы востока Украины, находящиеся в руках сепаратистов, с 11 мая 2014 г. и, по меньшей мере, до 26 января 2022 г. находились под контролем Российской Федерации. В этой связи Суд сослался на присутствие контингента российских вооруженных сил на востоке Украины, начиная с апреля 2014 г., и на широкомасштабное развертывание российских сил с конца августа 2014 г.

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Кроме того, суд установил, что государство-ответчик имело существенное влияние на определение военной стратегии сепаратистов, поставляло им оружие и иное военное оборудование в значительных масштабах с самого начала образования так называемых "народных республик" и в последующие месяцы и годы, и что оно также оказывало им политическую и экономическую поддержку.

На данном этапе суду предстояло лишь определить, имеются ли все необходимые предпосылки для рассмотрения иска, который также включает, среди прочего, утверждения Киева о том, что Россия причастна к похищению и насильственному вывозу украинских детей с оккупированных территорий.

Москва все выдвинутые против нее обвинения продолжает категорически отрицать.

Теперь, когда решение принято, на вынесение окончательного приговора Европейским судом по правам человека могут уйти годы. Если в отношении Москвы все же будет вынесен обвинительный приговор, это может возыметь серьезные и далекоидущие геополитические последствия для Москвы, которой, вероятно, придется выплатить компенсации родственникам жертв катастрофы.

И хотя еще в сентябре прошлого года Россия приостановила членство в Европейской конвенции по правам человека, суд в Страсбурге по-прежнему может рассматривать иски в отношении России по ее действиям, совершенным до этой даты.

Анализ. Это дело не будет легким

Ольга Просвирова, Би-би-си

Еще осенью 2020 года Европейский суд по правам человека объединил три дела в одно. Первое - Украина против России по вопросу Донбасса. Второе - Украина против России в отношении детей из госучреждений, которых незаконно вывозили в Россию в начале военных действий в 2014 году. И третье - Нидерландов против России по рейсу MH17. Нидерланды поддержали родственников погибших, которые подали в ЕСПЧ 380 жалоб.

Дело получило название "Украина и Нидерланды против России".

Первое заседание ЕСПЧ по этому делу прошло только в январе 2022 года: это были устные слушания относительно того, приемлемо ли это дело вообще. Россия настаивала, что не имеет отношения к сепаратистам, захватившим власть в Донбассе. Представитель России при ЕСПЧ Михаил Виноградов убеждал суд, что жалобы Украины и Нидерландов необходимо отклонить, потому что Россия якобы "ни прямо, ни косвенно не осуществляет контроль над Донбассом".

Всего через несколько месяцев после этого Россия организовала в Донбассе постановочные "референдумы" и заявила, что теперь считает эти регионы частью своей территории.

Для ЕСПЧ это дело не станет легким, потому что сама Россия не изъявляла желания в дальнейшем представлять свою позицию в суде. Основные доказательства по этому делу могут находиться именно на российской территории, отмечал ранее юрист Кирилл Коротеев.

"Несмотря на важную информацию в иностранных и международных отчетах, у суда пока не было дел и нет разработанной практики для случаев, когда ему приходилось бы делать выводы об ответственности государства за нарушение Конвенции без каких-либо доказательств или вообще документов, из этого государства происходящих", - говорил Коротеев в интервью "Коммерсанту".

Теоретически, если Россия проиграет этот суд, ЕСПЧ может обязать ее выплатить компенсации пострадавшим. На практике это решение может остаться символическим: Россия еще летом приняла закон, по которому страна отказалась исполнять решения Европейского суда, вступившие в силу после 15 марта. Но срока давности у этих выплат нет. И перспектива выплат по решениям ЕСПЧ может в итоге повторить историю с выплатой СССР царских долгов.

С 1998 года, когда Россия ратифицировала конвенцию, ЕСПЧ вынес больше 3400 постановлений по российским заявлениям. А жалобы из России составляли большинство обращений в ЕСПЧ - более 24%, сообщили в Совете Европы.

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