У многих пользователей в мире не работают сервисы Microsoft, в том числе почта Outlook и мессенджер Teams
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Корпорация Microsoft в среду заявила, что расследует проблемы с работой нескольких сервисов, включая мессенджер Teams и электронную почту Outlook. В сообщении компании говорится, что сбои в работе сервисов затронули тысячи пользователей во всем мире.
"Мы выявили потенциальную проблему в сети и изучаем данные телеметрии, чтобы определить дальнейшие шаги по устранению неполадок", - говорится в сообщении Microsoft в "Твиттере".
Другой твит сообщает: "Мы расследуем проблемы, затрагивающие несколько сервисов Microsoft 365".
Число пострадавших пользователей Microsoft не афиширует, но согласно данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои, более 3900 инцидентов произошли в Индии и более 900 - в Японии. Сообщения об отключениях также поступали из Австралии и Объединенных Арабских Эмиратов.
В Великобритании, по данным Downdetector, к восьми утра (11:00 по Москве) более четырех тысяч человек не могли пользоваться электронной почтой, и почти две тысячи - Microsoft Teams.
Сайт Downdetector отслеживает перебои, собирая отчеты о состоянии из первоисточников, включая сообщения пользователей об ошибках на своих платформах.
Во время сбоя большинство пользователей не могли обмениваться сообщениями, присоединяться к звонкам или использовать какие-либо функции приложения Team. Многие пользователи делились в "Твиттере" информацией о перебоях в работе сервиса, а хэштег #MicrosoftTeams стал одним из самых популярных.
Услугами Microsoft Teams пользуются более 280 миллионов человек по всему миру, это неотъемлемая часть повседневной деятельности многих предприятий. Сервис используется для онлайн-звонков и встреч и планирования работы организаций.
Веб-страница компании, на которой отражаются данные о статусе и работе сервисов, сообщает и о других проблемах - сбои затронули Microsoft Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business, Microsoft 365 и XBox Live.