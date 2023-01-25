В Испании задержан подозреваемый в рассылке бомб по почте на объекты, связанные с поддержкой Украины

час назад

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Автор фото, Скриншот видео Подпись к фото, В результате взрыва в украинском посольстве в Мадриде в ноябре пострадал один сотрудник

Испанская полиция сообщила о задержании не севере страны 74-летнего мужчины в связи с событиями в ноябре и декабре 2022 года, когда в разные учреждения, в том числе в посольства Украины и США в Испании, приходили бомбы, отправленные по почте.

30 ноября в результате взрыва в посольстве Украины в Мадриде пострадал один сотрудник посольства.

На следующий день испанские силы безопасности обнаружили в дипломатической корреспонденции еще три взрывных устройства, аналогичных тому, что взорвалось в посольстве Украины.

Одно из было них отправлено по почте в спутниковый центр Европейского союза под Мадридом, другое - перехвачено в американском посольстве в испанской столице.

Тогда же выяснилось, что 24 ноября похожую "заминированную бандероль" получил по почте премьер-министр Испании Педро Санчес.

Американская пресса на этой неделе цитировала источники в спецслужбах США и европейских стран, утверждавшие, что за рассылкой бомб в Испании стоят офицеры российской военной разведки, руководившие базирующейся в России группой боевиков расистского толка.

Как сообщала New York Times (требуется подписка) со ссылкой на американских чиновников, следователи изучают возможную связь терактов с "Русским имперском движением" - радикальной группировкой, имеющей членов и соратников по всей Европе и центры военной подготовки в Санкт-Петербурге.