Германия официально согласилась поставить танки Украине и разрешить их реэкспорт из других стран

41 минуту назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Переговоры о поставках "Леопардов" ведутся уже несколько месяцев

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт заявил, что Германия отправит танки Leopard 2 в Украину и одобрит их поставки из других стран. Слухи о том, что вскоре это должно произойти, усиливались в последние дни, в среду это наконец было объявлено официально.

До сих пор Германия воздерживалась от передаче Украине своих основных боевых танков и давала разрешения другим странам на их передачу, что вызывало нарастающее раздражение как в Киеве, так и среди других западных союзников Украины.

По словам Хебестрайта, Германия собирается быстро сформировать два танковых батальона для Украины, и на первом этапе предоставит 14 "Леопардов" из своих запасов.

Обучение украинских войск в Германии начнется в ближайшее время. Бундесвер также предоставит материально-техническое обеспечение и боеприпасы, говорится в заявлении.

Согласие Берлина открывает возможность поставки немецких танков не только из Германии, но и из других стран, где они состоят на вооружении. Кроме того, как рассчитывают в Киеве, это снимет своего рода психологический барьер для тех государств, которые прежде не решались передавать Украине современное наступательное оружие. До этого момента единственной страной, объявившей о поставках в Украину тяжелых танков, оставалась Британия.

"Леопарды" для Украины

По данным еженедельника Spiegel, в распоряжении бундесвера есть 212 функционирующих "Леопардов" разных моделей. Еще около ста танков, по состоянию на начало лета 2022 года, находились в ремонте.

Всего же, по оценкам, в мире насчитывается более двух тысяч "Леопардов" разных модификаций, и президент Украины Владимир Зеленский уже говорил, что около 300 из них помогут обеспечить поражение России.

Поставки немецких танков украинской армии обсуждаются уже не один месяц. Некоторые страны, в том числе Польша и Финляндия, уже предлагали отдать часть своих "Леопардов" Украине, но для этого требуется согласие Берлина.

Автор фото, Getty Images

В понедельник Польша официально запросила одобрение Германии на поставки Украине танков Leopard 2.

По данным телекомпании ABC News, которая ссылается на высокопоставленного украинского чиновника, в ходе переговоров на авиабазе "Рамштайн" 12 стран выразили готовность поставить Киеву в общей сложности около 100 танков Leopard-2, как только Берлин разрешит реэкспорт.

"Леопарды" производятся в Германии и, согласно действующим правилам, Берлин должен санкционировать любой реэкспорт своих танков другими странами.

До недавнего времени Германия, в силу ряда причин, в том числе и наследия Второй мировой войны, принципиально не поставляла оружие в зоны конфликтов. Ситуация изменилась лишь с началом российского вторжения в Украину, и то не сразу.

Не только "Леопарды"

Согласно сообщениям в американских СМИ, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки Украине американских танков M1 Abrams. Ранее Вашингтон категорически отказывался предоставить Киеву такую технику.

О том, что США склоняются к отправке Украине "Абрамсов", сообщил накануне целый ряд крупных американских СМИ, ссылавшихся на неназванных представителей администрации Байдена. Источники не уточняли, сколько именно танков может получить Киев, однако, по сведениям издания Politico, имеющего связи в американской администрации, речь может идти примерно о 30 машинах.

Автор фото, defense.gov Подпись к фото, M1 Abrams - один из лучших современных основных боевых танков

Ранее американские чиновники говорили, что Белый дом не хочет отправлять "Абрамсы" Украине - но не из опасений обострить конфликт Запада с Россией. В качестве причины называли то, что американские основные боевые танки очень сложны в эксплуатации и требуют большого объема специфического топлива.

"Абрамс" в самом деле довольно сложная машина. Они дорого стоят, а учиться с ними обращаться трудно. "На них установлен газотурбинный двигатель, - кажется, расход топлива составляет три галлона реактивного топлива на милю (примерно 8,5 литров на км - Би-би-си). Это не самая простая в обращении система", - цитирует Politico заявление высокопоставленного представителя Пентагона Колина Каля во время его недавнего визита в Киев.

В то же время, как отмечают военные эксперты, турбину выбрали в качестве двигателя для танка отчасти из-за ее надежности, а что касается горючего, то ее прожорливость компенсируется неприхотливостью - "Абрамс" можно заправить топливом для реактивных двигателей, бензином, соляркой и даже судовым дизельным топливом. Подобные танки стоят на вооружении примерно полутора десятков государств - от Австралии до Марокко - и хорошо зарекомендовали себя в самых разных условиях.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал "не преувеличивать значение" западных танков "с точки зрения их способности что-то поменять". По его словам, подобные шаги лишь "добавят проблем для Украины и для украинского народа".

"Мы повторяли, что эти танки сгорят так же, как и все остальные", - пообещал представитель Кремля.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Великобритания обещала Украине 14 танков Challenger-2

Говоря о возможной поставке американских танков "Абрамс", Песков сказал: "Я убежден, что многие специалисты понимают абсурдность этой идеи. Просто по технологическим аспектам это достаточно провальный план, а, главное, это явная переоценка того потенциала, который это добавит вооруженным силам Украины. Это еще одно достаточно глубокое заблуждение".

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