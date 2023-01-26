США признали ЧВК "Вагнер" преступной организацией и ввели санкции против связанных с ней компаний

14 минут назад

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Автор фото, Reuters

Министерство финансов США объявило возглавляемую российским бизнесменом Евгением Пригожиным ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией и ввело санкции против ряда связанных с ней компаний и физических лиц.

В списке, обнародованном в четверг минфином - шесть физических лиц и 12 компаний. В его пресс-релизе говорится, что сотрудники ЧВК "Вагнер" на постоянной основе занимаются опасной преступной деятельностью - "включая массовые казни, изнасилования, похищения детей и физическое насилие в Центральноафриканской Республике и Мали".

"Кремль отчаянно ищет оружие и поддержку, в том числе через бесчеловечную группу "Вагнер", для продолжения своей несправедливой войны против Украины", - прокомментировала решение ведомства министр финансов США Джэнет Йеллен.

"Сегодняшние расширенные санкции в отношении ЧВК "Вагнер", а также новые санкции в отношении их сообщников и других компаний, поддерживающих российский военный комплекс, еще больше помешают Путину вооружать и оснащать свою военную машину", - сказала она.

Расширение санкций в отношении ЧВК "Вагнер" и связанных с ней группировок по всему миру на прошлой неделе анонсировал представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

"[ЧВК "Вагнер"] совершает жестокие преступления и нарушает права человека в Украине и в других регионах. Мы будем неустанно работать над выявлением, разоблачением и преследованием тех, кто оказывает помощь "Вагнеру", - заявил он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кирби показал кадры, на которых, как утверждается, видны вагоны, перевозящие оружие из Северной Кореи в Россию

Новое обозначение ЧВК "Вагнер" позволит правительству США применять более широкие санкции против группировки, которая воюет в Украине, а также в Сирии, Ливии и Центральноафриканской Республике.

По словам Кирби, в настоящее время в Украине насчитывается около 50 тысяч наемников "Вагнера", а около 80% бойцов были набраны из тюрем.

За время войны в Украине "Вагнер" фактически стал конкурировать с регулярными вооруженными силами России. Это привело к "росту напряженности" между российскими чиновниками и основателем "Вагнера", бизнесменом Евгением Пригожиным, считают в США.

Вопреки законам

Создание частных военных компаний для участия в вооруженных конфликтах российским законодательством не предусмотрено.

Статья 208 УК РФ "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем" предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы за создание вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом.

В 2018 году пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что "де юре у нас нет таких юридических лиц, как частные военные компании".

В сентябре 2022 года Пригожин впервые публично заявил, что он является организатором и управляет ЧВК "Вагнер", хотя ранее многократно успешно оспаривал аналогичные утверждения СМИ в судах.

13 января минобороны России в своей сводке впервые упомянуло ЧВК "Вагнер", признав его заслуги во взятии Соледара.

"Вагнер" при этом не подчиняется минобороны. Об этом говорилось, в частности, в ответе начальника генштаба ВС России Валерия Герасимова депутату Мосгордумы Евгению Ступину.

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