США отправят в Украину 31 танк Abrams. Поставка займет время

25 января 2023, 17:04 GMT Обновлено 35 минут назад

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Автор фото, AFP

США отправят в Украину свои основные боевые танки M1 Abrams, заявил президент Джо Байден. Ранее в среду Германия подтвердила, что передаст Украине танки Leopard и разрешит их реэкспорт из других стран.

Всего будет передан 31 танк. По словам Байдена, поставка займет время, но США в ближайшее время начнут обучение украинских военных.

"Доставка этих танков на поле боя потребует времени. Мы используем это время, чтобы украинцы были полностью готовы к интеграции танков Abrams в свою оборону", - сказал он.

СМИ писали, что поставка "Абрамсов" из США была условием Берлина для разблокировки поставок "Леопардов".

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что США выделят $400 млн на производство танков M1 Abrams для Украины.

Поскольку производиться танки будут специально для Украины компанией General Dynamics, их поставка может затянуться более чем на год, писали американские СМИ.

M1 Abrams состоит на вооружении с 1980 года. США используют более 2,6 тысяч различных модификаций "Абрамсов", около 3,5 тысяч находятся на хранении.

Подобные танки стоят на вооружении примерно полутора десятков стран - от Австралии до Марокко - и хорошо зарекомендовали себя в самых разных условиях.

Ранее американские чиновники говорили, что Белый дом не хочет отправлять "Абрамсы" Украине, но не из опасений обострить конфликт Запада с Россией, а из-за того, что американские танки очень сложны в эксплуатации и требуют большого объема специфического топлива.

Автор фото, NurPhoto

Что такое M1 Abrams и почему он годится для украинской армии?

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Павел Аксенов, Би-би-си

M1 Abrams - один из лучших современных основных боевых танков, и уж точно не хуже Leopard-2, которые ждет Украина. Их поставка кажется довольно логичным шагом - "Абрамсов" было выпущено в два с половиной раза больше, чем немецких Leopard-2: 10600 против 3600 единиц (всех модификаций).

Аргументы американских властей, которые ранее говорили, что это сложный в обслуживании и ремонте танк, что он будет потреблять много топлива, а также что его сложно осваивать, можно оспорить.

M1 Abrams - действительно современный танк, на котором установлена одна из самых совершенных (и сложных) систем управления огнем, которая включает и лазерные дальномеры, и приборы ночного видения, и бортовой компьютер, помогающий выбирать цели и наводиться на них. Одна из особенностей "Абрамса" - в качестве двигателя он использует турбину. И она действительно потребляет много топлива.

Но при этом электронику в любом случае никто чинить в поле не будет, это слишком сложно, турбину выбрали в качестве двигателя отчасти из-за ее надежности, а что касается горючего, то ее прожорливость компенсируется неприхотливостью - "Абрамс" можно заправить топливом для реактивных двигателей, бензином, соляркой и даже судовым дизельным топливом.

Такой двигатель увеличивает скорость и маневренность танка, а также гораздо меньше шумит, что тоже важно в условиях боевых действий.

M1 Abrams вооружены сухопутные силы соседней Польши, так что ремонтная база находится не очень далеко от Украины. Это также означает, что логистика снабжения запчастями уже налажена, и организовывать новые пути снабжения не потребуется.

Наконец, ВСУ уже используют танки Т-80, захваченные у российской армии. На них тоже установлена турбина, и украинским танкистам знакомы особенности применения такой техники на войне. Для танкистов освоить "Абрамс" в любом случае вряд ли сильно тяжелее, чем немецкий "Леопард" - оба танка одного поколения, со сложной системой управления огнем, к тому же вооруженные одной пушкой.